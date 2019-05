‘Clubloze Mitchell van der Gaag praat met Ajax over dienstverband’

Jong Ajax-trainer Michael Reiziger lijkt volgend seizoen naast Erik ten Hag plaats te gaan nemen als assistent bij de hoofdmacht en zijn club heeft naar verluidt ook al een opvolger voor de voormalige rechtsback op het oog. De Telegraaf weet donderdagavond namelijk te melden dat de Amsterdammers met Mitchell van der Gaag in gesprek zijn over een dienstverband.

De 47-jarige oefenmeester zou volgens de ochtendkrant ‘een van de kandidaten’ voor het trainerschap van Jong Ajax zijn. Als Van der Gaag inderdaad aan de slag gaat op De Toekomst, is het de bedoeling dat hij, bijgestaan door assistent Winston Bogarde, de talenten van de Amsterdammers gaat begeleiden tijdens de laatste fase van hun ontwikkeling richting de hoofdmacht.

Van der Gaag was eerder dit seizoen nog werkzaam bij het inmiddels gedegradeerde NAC Breda, waar hij vanwege de aanhoudende slechte resultaten eind maart opstapte. De coach maakte in de twee seizoenen daarvoor wel indruk bij Excelsior en liet daar ook zien spelers beter te kunnen maken. Van der Gaag heeft bovendien al ervaring in de Keuken Kampioen Divisie, daar hij eerder al een seizoen werkzaam was bij FC Eindhoven.