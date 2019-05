Johan Derksen: ‘Ik heb nog nooit gezien dat zo'n snotneus zich zo presenteert’

De ontwikkeling van Matthijs de Ligt heeft grote indruk gemaakt op Johan Derksen. De verdediger lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax te hebben gespeeld: Barcelona lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om De Ligt in de zomer over te nemen. "Zijn personality past eigenlijk niet bij zijn leeftijd", vertelt Derksen maandagavond bij Veronica Inside.

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat zo'n snotneus zich zo presenteert. Het zegt veel over die jongen dat de oudere spelers van Ajax, die een veel grotere staat van dienst hebben, accepteren dat hij de aanvoerder is", voegt Derksen daaraan toe. Keje Molenaar, de schoonvader van De Ligt, zegt in de studio van het praatprogramma dat hij 'echt helemaal niets' weet van een transfer naar Barcelona. Hij vindt echter wel dat De Ligt een toptransfer verdient.

"Het zou bijzonder zijn. Het is een fantastische gozer, die dit heeft afgedwongen in de afgelopen periode", vertelt de oud-rechtsback van onder meer Ajax en Feyenoord. "Het zou fantastisch zijn om dat op deze manier te bekronen. Het is de ideale schoonzoon. Zoals hij zich presenteert als voetballer, zo is hij ook als mens." Molenaar merkt dat De Ligt gaandeweg het seizoen steeds meer een leidersrol opeiste bij Ajax.

De negentienjarige mandekker werd in het begin van het seizoen al benoemd tot aanvoerder door Erik ten Hag, maar was volgens Molenaar niet meteen de onbetwiste leider. "In het begin was Dusan Tadic de leider, maar gedurende het seizoen ontwikkelden meerdere spelers zich als leider. Frenkie de Jong op het middenveld en Matthijs samen met Daley Blind achterin. Meerdere spelers voerden de boventoon en accepteren dat van elkaar. Het werd een vriendenploeg."