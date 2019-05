Uitspraken Mourinho van 3 maart duiken op na gerucht over Ronaldo

Cristiano Ronaldo wil dat Carlo Ancelotti de nieuwe trainer van Juventus wordt, zo claimden diverse Italiaanse media zaterdag. De oefenmeester van Napoli lijkt echter onhaalbaar en volgens het laatste nieuws van La Gazzetta dello Sport heeft Ronaldo inmiddels een andere favoriet. De aanvaller zet hevig in op de komst van de clubloze José Mourinho, zo verzekert de bekende sportkrant.

Volgens de krant is Simone Inzaghi, die vorige week met Lazio de Coppa Italia won, de topkandidaat om Massimiliano Allegri na vijf seizoenen op te volgen, maar heeft Ronaldo intern aangedrongen op de komst van Mourinho. De landgenoten werkten tussen 2010 en 2013 samen bij Real Madrid. Ze hebben met Jorge Mendes bovendien dezelfde zaakwaarnemer. Mourinho is vrij op te pikken, terwijl Inzaghi nog een contract voor een seizoen heeft. Ook Maurizio Sarri van Chelsea en Sinisa Mihajlovic van Bologna worden genoemd.

Het zou opvallend seizoen als Mourinho naar Juventus gaat. De Portugees wordt gezien als 'persona non grata' sinds november 2018, toen hij met Manchester United met 1-2 won in Turijn in de Champions League. Mourinho, voormalig trainer van rivaal Internazionale, stapte na afloop het veld op om de supporters uit te dagen met zijn hand achter zijn oor. Zelf verklaarde Mourinho dat hij negentig minuten lang werd beledigd door de supporters. "Ik zou het niet opnieuw doen, maar ik kwam hier om mijn werk te doen en dan beledigen mensen mijn familie."

Niet alleen dat incident wordt opgerakeld: ook uitspraken die Mourinho op 3 maart in de studio van beIN Sports komen in een nieuw daglicht te staan. Hij vertelde toen dat 'een van de spelers' met wie hij een goede relatie heeft, hem 'onlangs' had verteld dat hij volgend seizoen zijn trainer moest worden. Sommigen suggereren dat het om Ronaldo ging. " Ik zei: 'Maar daar houden ze niet van me.' Hij reageerde: 'Als je eenmaal drie wedstrijden wint, dan gaan ze wel van je houden'", aldus Mourinho destijds.