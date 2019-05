AC Milan komt met de schrik vrij en zet CL-strijd in Italië voort

AC Milan houdt zicht op een plek in de Champions League volgend seizoen. De ploeg van Gennaro Gattuso wist dat het moest winnen om kans te blijven houden op een plek in de top vier van de Serie A, maar de club uit Milaan had zondag veel moeite met nummer negentien Frosinone. Pas in de tweede helft, na een gemiste penalty van de bezoekers, kwam Milan tot scoren: 2-0.

De formatie van Gattuso kon in het eerste bedrijf zelden gevaarlijk voor het doel van Francesco Bardi opduiken. Direct na de thee was de thuisploeg wel dicht bij de openingstreffer, maar Fabio Borini had het vizier niet op scherp staan. Terwijl Milan op zoek was naar de 1-0, kreeg Frosinone na ongeveer vijftig minuten spelen de uitgelezen mogelijkheid om de score te openen.

Ignazio Abata, die zijn laatste thuiswedstrijd voor Milan speelde, beging een overtreding in het strafschopgebied, waardoor Camillo Ciano mocht aanleggen vanaf elf meter. Doelman Gianluigi Donnarumma had echter een knappe redding in huis, waardoor het thuispubliek nog altijd mocht hopen op een goed resultaat. Vlak daarna brak Krzysztof Piatek de ban door een schot annex voorzet van dichtbij binnen te tikken: 1-0

.

Halverwege de tweede helft zorgde Suso voor de beslissing in de wedstrijd. De aanvaller nam op de rand van het strafschopgebied een puike vrije trap die via de lat in het doel belandde: 2-0. Door de zege staat Milan nu op gelijke hoogte met nummer vier Atalanta, dat zondagavond nog in actie komt tegen Juventus. Nummer zes AS Roma staat na 37 duels op 63 punten, 2 punten minder dan Milan.