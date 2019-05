Van Hooijdonk ziet pijnpunt bij PSV en roept op tot vervanging van drietal

Pierre van Hooijdonk vindt niet dat PSV een modderfiguur heeft geslagen. De oud-spits stelt bij de NOS dat de Eindhovenaren op basis van het puntenaantal een erg geslaagd Eredivisie-seizoen hebben gekend. "Normaal gesproken ben je dan kampioen. Europees geef ik PSV een klein zesje, voor het optreden in de beker een drie."

Van Hooijdonk ziet de uitschakeling in de TOTO KNVB Beker tegen RKC Waalwijk als een dieptepunt voor de ploeg van Mark van Bommel, die veel reserves opstelde. "Daar heeft PSV, met name Van Bommel, veel leergeld voor moeten betalen. En dan zie je dat je nu na zo'n seizoen met lege handen staat. Als je dan ook nog eens zo lang koploper bent geweest, dan is dat zuur."

De oud-voetballer stelt dat het probleem bij PSV vooral ligt op het middenveld. "Op het middenveld moeten er doelpunten bijkomen. Als je naar de bank kijkt, moet een aantal jongens vervangen worden. Bart Ramselaar, Gastón Pereiro, Jorrit Hendrix. Daarin moet je verversen. En wat ga je doen met Sam Lammers? Terughalen? Maar als je dat doet, moet je hem ook laten spelen."

Van Hooijdonk vindt het van cruciaal belang voor PSV dat Luuk de Jong, samen met Dusan Tadic de topscorer van de Eredivisie, blijft. "Want hij is uitermate belangrijk geweest. Maar op het middenveld moeten er doelpunten bijkomen. Als de aanvallers het een keer niet hebben, kun je daar nu niet op terugvallen”, aldus de voormalig aanvaller.