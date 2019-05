Eredivisie CV berooft ADO Den Haag van algemeen directeur

ADO Den Haag moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Mattijs Manders is namelijk voorgedragen als algemeen directeur van de Eredivisie CV. De Raad van Commissarissen ziet in hem de geschikte opvolger van Jacco Swart. De vijftigjarige Manders is sinds 2016 directeur bij ADO en gaat naar verwachting per 1 juli aan de slag bij de Eredivisie CV.

“Na drie jaar bij deze fantastische club te hebben gewerkt, wordt mij de kans geboden om met de Eredivisie CV een volgende fase in te gaan”, laat Manders weten op de clubwebsite van ADO Den Haag. “Er liggen veel interessante vraagstukken bij de ECV en dat zorgt voor een mooie uitdaging, die ik graag aanga. Ik kijk terug op een schitterende periode bij ADO.”

Manders laat ADO Den Haag met een goed gevoel achter. “Sportief hebben we drie prima jaren achter de rug en financieel en organisatorisch gezien staan we waar we op dit moment graag wilden staan”, legt hij uit. “Dat neemt niet weg dat ik ADO oprecht ga missen. De club blijft voor altijd in mijn hart zitten.”

John Jaakke is voorzitter van de RvC van de Eredivisie CV en hij is ervan overtuigd dat Manders de juiste persoon is om Swart op te volgen. “Hij is stevig en scherp, maar weet ook te verbinden”, zegt John jaakke, voorzitter van de RvC van de Eredivisie. “Bij ADO heeft hij moeilijke en spannende momenten meegemaakt, waarbij hij soms uitzonderlijke stappen heeft gezet en moeten zetten. Mattijs heeft ook ruime kennis en ervaring opgedaan buiten de voetballerij, hetgeen zijn blik en oordeel verbreedt en verdiept.”