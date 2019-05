Idrissi: ‘Top zes tot acht van Engeland of Spanje schat ik als realistisch doel’

Oussama Idrissi maakte ruim een jaar geleden de overstap van FC Groningen naar AZ. Dit seizoen kwam hij voor de ploeg uit Alkmaar 38 keer in actie en maakte daarin 14 doelpunten en gaf 7 assists. De tweevoudig Marokkaans international staat nog tot 2022 onder contract in het AFAS Stadion, maar vertelt in deze aflevering van Doorzagen onder meer over zijn ambities, favoriete club uit de traditionele top drie en beste vrienden uit de voetballerij.

