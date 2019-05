Champions League 2019/20: deze clubs zijn zeker van deelname

De competities in Europa lopen ten einde en dus kan in kaart worden gebracht hoe het deelnemersveld van de Champions League er volgend seizoen uit gaat zien. Zoals al jaren gebruikelijk nemen 32 clubs deel aan het miljardenbal. 26 clubs plaatsen zich rechtstreeks, de overige 6 tickets zijn te verdienen in totaal 5 voorrondes, die eind juni al van start gaan. Bijna een jaar later, op 30 mei 2020, vindt de finale plaats in het Atatürk Olimpiyat Stadion in Istanbul.

Door de zwakke prestaties van de Nederlandse clubs in Europa, is de kampioen van de Eredivsie voor het tweede jaar op rij niet zeker van een startbewijs voor de groepsfase van de Champions League. Een andere opzet van het toernooi heeft er mede voor gezorgd dat Ajax, de aanstaande kampioen, en nummer twee PSV zullen meerdere voorrondes zien te overleven. Nederland sloot het seizoen 2017/18 af als nummer veertien op de UEFA- coëfficiëntenranglijst. Dit heeft als gevolg dat Ajax in de derde voorronde instroomt, PSV doet dat al in de tweede. Sinds het seizoen 2018/19 kunnen slechts zes clubs zich plaatsen via de voorrondes, daar waar de UEFA eerder tien clubs liet instromen vanuit de voorrondes. De vier competities met de hoogste notering op de coëfficiëntenranglijst (Spanje, Engeland, Duitsland en Italië) leveren ieder vier clubs af in de groepsfase.

De laatste speelronde in de Engelse Premier League is afgelopen zondag afgewerkt. Kampioen Manchester City, Liverpool, Chelsea en Tottenham Hotspur hebben zich via de competitie geplaatst voor de Champions League. Als Arsenal de Europa League-finale wint van Chelsea, zijn ook the Gunners volgend seizoen in de Champions League te bewonderen.

In LaLiga hebben kampioen Barcelona, Atlético Madrid en Real Madrid zich verzekerd van Champions League-deelname. Met nog een speelronde te gaan maken Valencia, Getafe en Sevilla nog kans op het vierde startbewijs.

Ook in de Serie A plaatsen de nummers één tot en met vier zich voor de groepsfase. Juventus greep al vroeg de landstitel en is er volgend seizoen weer bij. Dat geldt ook voor Napoli. De strijd om plek vier ligt met nog twee speelronden te gaan volledig open. Internazionale, Atalanta, AC Milan, AS Roma en Torino strijden om het vierde en laatste toegangsbewijs.

In de Bundesliga zijn met nog een speelronde te gaan drie van de vier tickets verdeeld. Bayern München, Borussia Dortmund en RB Leipzig spelen volgend seizoen in de Champions League. De strijd om ticket nummer vier gaat tussen Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt, terwijl ook VfL Wolfsburg nog een kleine kans heeft.

Behalve Paris Saint-Germain is ook OSC Lille zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen. Als Chelsea, dat zich via de Premier League al heeft geplaatst, de Europa League wint, plaatst ook de nummer drie van de Ligue 1 zich voor het miljardenbal. Olympique Lyon zal derhalve hopen op Europees succes van the Blues.

Champions League 2019/20: de route van Ajax en PSV naar de groepsfase

Vanuit Rusland plaatsen twee clubs zich direct. Zenit Sint-Petersburg werd onlangs kampioen en heeft zich verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League. Lokomotiv Moskou heeft de beste papieren om het andere startbewijs te bemachtigen, al maakt Krasnodar ook nog kans. De kampioenen van België, Oekraïne, Oostenrijk, Portugal en Turkije plaatsen zich ook direct voor de groepsfase. De winnaar van de Champions League plaatst zich ook, maar omdat beide finalisten (Liverpool en Tottenham Hotspur) zich al via de Premier League hebben geplaatst, schuift dit startbewijs door naar de kampioen van Oostenrijk: Red Bull Salzburg.

Groepsfase Champions League 2019/20

Barcelona (Spa) RB Leipzig (Dui) Atlético Madrid (Spa) Mönchengladbach (Dui) Real Madrid (Spa) Paris Saint-Germain (Fra) Valencia (Spa) Lille OSC (Fra) Manchester City (Eng) Zenit Sint-Petersburg (Rus) Liverpool (Eng) Lokomotiv Moskou (Rus) Chelsea (Eng) Benfica (Por) Tottenham Hotspur Shakhtar Donetsk (Oek) Juventus (Ita) Genk (Bel) Napoli (Ita) Galatasaray (Tur) Internazionale (Ita) Red Bull Salzburg (Oos) Atalanta (Ita) Winnaar Europa League Bayern München (Dui) Champions route (vier clubs) Borussia Dortmund (Dui) League Route (twee clubs)

De loting voor de groepsfase vindt plaats op 29 augustus in Monaco. De kampioenen van Spanje (Barcelona), Engeland (Manchester City), Italië (Juventus), Duitsland, Frankrijk (Paris Saint-Germain) en Rusland (Zenit Sint-Petersburg) worden samen met de winnaars van de Champions League en Europa League tijdens de loting ingedeeld in Pot 1.

Groepsfase Champions League

WEDSTRIJD DATUM Speelronde 1 17 en 18 september 2019 Speelronde 2 1 en 2 oktober 2019 Speelronde 3 22 en 23 oktober 2019 Speelronde 4 5 en 6 november 2019 Speelronde 5 26 en 27 november 2019 Speelronde 6 10 en 11 december 2019

Knock-outfase Champions League

RONDE LOTING HEEN RETURN Achtste finale 16 december 2019 18, 19, 25 en 26 februari 2020 10,11, 17 en 18 maart 2020 Kwartfinale 20 maart 2020 7 en 8 april 2020 14 en 15 april 2020 Halve finale 20 maart 2020 28 en 29 april 2020 5 en 6 mei 2020 Finale - 30 mei 2020