Champions League 2019/20: de route van Ajax en PSV naar de groepsfase

Het deelnemersveld van de groepsfase van de Champions League seizoen 2019/20 begint vorm te krijgen. Van de 32 toegangsbewijzen zijn er reeds 15 bemachtigd. De UEFA stelt 26 directe startbewijzen beschikbaar, maar nog lang niet alle tickets zijn verdeeld. Ajax en PSV zullen, net als dit seizoen, voorrondes moeten overleven op weg naar de hoofdfase van het toernooi. Een overzicht van hoe de route van de twee Nederlandse topclubs gaat lopen op weg naar de groepsfase.

Door de uitstekende prestaties van Ajax in de Champions League dit seizoen, plaatst de Nederlandse kampioen van volgend seizoen zich zeer waarschijnlijk direct voor de groepsfase van het miljardenbal 2020/21. Nederland sloot het seizoen 2017/18 echter af als nummer veertien op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA en daarom stroomt de landskampioen van dit seizoen komende zomer in de derde voorronde van de Champions League in. PSV komt al in de tweede voorronde in actie, net zoals Ajax dit seizoen. Via Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev werd eind augustus de groepsfase bereikt.

Ten Hag: ‘Dat is het systeem, maar een beetje vreemd vind ik het wel’

Erik ten Hag bereikte met Ajax dit seizoen de halve finale van de Champions League en vindt het daarom 'vreemd' dat hij zich met zijn ploeg moet melden in de voorrondes. Lees artikel

Twee voorrondes Ajax, drie voor PSV

Ervan uitgaande dat Ajax woensdag de landstitel grijpt op bezoek bij De Graafschap, komen de Amsterdammers terecht in de derde voorronde van de Champions League. Behalve deze voorronde zal Ajax ook de play-offs moeten zien te overleven op weg naar de groepsfase. Dit was in de zomer van vorig jaar ook de oorspronkelijke route van PSV, de kampioen van vorig seizoen, maar door een meevaller stroomden de Eindhovenaren in de laatste voorronde in. Ten koste van BATE Borisov werd toen de groepsfase van het toernooi bereikt. Komende zomer begint PSV als nummer twee van de Eredivisie al in de tweede voorronde en zal het ten opzichte van Ajax een extra ronde moeten zien te overleven.

Wie de tegenstanders zijn van Ajax en PSV is nog niet bekend. Al wel is zeker dat Ajax als kampioen van Nederland de kwalificatie gaat proberen af te dwingen via de zogenoemde kampioenenroute, waarin totaal vier startbewijzen voor de groepsfase zijn te verdienen. Hierin komt de ploeg van Ten Hag te spelen tegen kampioenen uit de kleine competities. Het deelnemersveld van de kampioenenroute is nog niet volledig, maar al wel grotendeels ingevuld. Ajax heeft een geplaatste status en ontloopt daardoor clubs als Celtic, FC Kopenhagen, Dinamo Zagreb, BATE Borisov en FK Astana in de derde voorronde. Mogelijke tegenstanders kunnen clubs zijn als APOEL Nicosia, PAOK Saloniki en FK Qarabag. Andere clubs worden in een later stadium nog aan dit rijtje van eventuele tegenstanders toegevoegd. Op 22 juli krijgt Ajax bij de loting te horen wie de tegenstander wordt.

Zwaar programma PSV

PSV is als nummer twee van de Eredivisie ingedeeld in de League Route, ook wel de niet-kampioenenroute genoemd, waarin twee startbewijzen voor de groepsfase te verdienen zijn. Wie de opponent wordt van de ploeg van Mark van Bommel in de tweede voorronde wordt bepaald tijdens de loting op 18 juni in het Zwitserse Nyon. De heenwedstrijden in deze ronde worden afgewerkt op 23 en 24 juli, de returns staan voor 30 en 31 juli op het programma. De Eindhovenaren moeten na de zomerstop dus al vroeg aan de bak. Tussendoor speelt PSV op 28 juli tegen Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, terwijl een week later, in het weekend van 2,3 en 4 augustus, de Eredivisie weer van start gaat.





RONDE LOTING HEEN RETURN 1e kwalificatieronde 18 juni 9, 10 juli 16, 17 juli 2e kwalificatieronde 18 juni 23, 24 juli 30, 31 juli 3e kwalificatieronde 22 juli 6, 7 augustus 13, 14 augustus play-offs 5 augustus 20, 21 augustus 27, 28 augustus

Europa League als vangnet

Mocht PSV al in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld worden, dan maakt het nog altijd kans op Europees voetbal. Verliezers stromen namelijk in de derde voorronde van de Europa League in. Mocht PSV de derde voorronde bereiken, dan is het hoe dan ook verzekerd van Europees voetbal. Bij uitschakeling op weg naar de Champions League is een plekje in de groepsfase van de Europa League een feit. Dat geldt overigens niet voor Ajax. Clubs uit de kampioenenroute die verliezen in de derde voorronde van de Champions League, komen terecht in de play-offs voor de Europa League. Clubs die uitgeschakeld worden in de play-offs voor de Champions League, plaatsen zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.