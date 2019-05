Bale opnieuw gepasseerd: ‘Het is heel duidelijk wat ik dit weekend heb gedaan’

Gareth Bale behoorde zondagavond voor de tweede keer op rij niet tot de wedstrijdselectie van Real Madrid. De Koninklijke ging zonder de Welshman met 3-1 onderuit op bezoek bij Real Sociedad. Zinédine Zidane laat na afloop van het duel in San Sebastian optekenen dat hij zijn redenen heeft om Bale buiten zijn keurkorps te laten.

Zidane antwoordt bevestigend op de vraag of Bale fit genoeg was om in actie te komen tegen Real Sociedad. “Ik weet niet of hij volgende week zal spelen tegen Real Betis. Dat zien we volgende week wel. Het is heel duidelijk wat ik dit weekend heb gedaan. We hebben nog één wedstrijd te gaan en daarna zien we wel wat er volgend seizoen gaat gebeuren. Het is nu eenmaal gebeurd”, zo tekent Goal op uit de mond van Zidane na afloop van het duel met Real Sociedad.

In plaats van Bale speelt Brahim Díaz de laatste weken regelmatig. De negentienjarige vleugelaanvaller was tegen Real Sociedad goed voor de openingstreffer. “Hij speelde heel goed en is een uitstekende speler. Brahim is jong en interessant, niets meer en niets minder. We zullen zien wat we volgend jaar met hem gaan doen, maar op dit moment heeft hij zijn minuten gemaakt en hij heeft het erg goed gedaan.”

Zoals het er nu naar uitziet, lijkt een vertrek van Bale bij Real Madrid onvermijdelijk. Zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett noemde het onlangs ‘zonde’ dat de Welshman niet aan spelen toekomt bij de Spaanse topclub. “Ik hoop dat hij kan blijven spelen voor Real Madrid, maar dat is aan Zidane. Hij maakt de beslissingen. Of dit een signaal is met oog op de transfermarkt? Dat moet je de trainer vragen.”