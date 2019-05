VZ Team van de Week: Frenkie de Jong laat alle ploeggenoten achter zich

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ajax verzekerde zich zondag officieus van de landstitel en levert daardoor twee spelers af aan het Team van de Week. Vitesse is na de 6-1 overwinning op De Graafschap ook gedeeld hofleverancier, terwijl FC Groningen tevens goed vertegenwoordigd is in het elftal.

Doelman: Marco Bizot (AZ), statistiek: vier reddingen - Bizot hield voor de veertiende keer de nul dit Eredivisieseizoen, een persoonlijk record en de vierde AZ-keeper met deze prestatie, na Gerrit Vooys, Sergio Romero en Esteban.

Rechtsback: Vyacheslav Karavaev (Vitesse), statistiek: twee assists - Karavaev was voor het eerst in zijn carrière goed voor twee assists in een Eredivisie-wedstrijd.

Centrumverdediger: Menno Koch (NAC Breda), statistiek: acht uitverdedigende acties - Koch maakte zijn derde doelpunt voor NAC Breda in de Eredivisie; alle drie doelpunten vielen in uitduels.

Centrumverdediger: Samir Memisevic (FC Groningen), statistiek: drie schoten geblokkeerd - Groningen wist voor de achtste keer dit kalenderjaar de nul te houden in de competitie, even vaak als in heel 2018 in de Eredivisie.

Linksback: Tim Handwerker (FC Groningen), statistiek: 86 balcontacten - Geen Groningen-speler had meer schoten (4), balcontacten (86) of passes (63) tegen Fortuna Sittard dan Tim Handwerker.

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), statistiek: vijf tackles - Van de Beek zorgde met elk van zijn laatste vier Eredivisie-doelpunten voor de gelijkmaker of een voorsprong voor Ajax.

Middenveld: Lerin Duarte (Heracles Almelo), statistiek: één schot, één doelpunt - Duarte maakte zijn zesde Eredivisie-goal van het seizoen, een gedeeld persoonlijk record in een jaargang.

Middenveld: Frenkie de Jong (Ajax), statistiek: 94 procent passnauwkeurigheid (110 passes) - Geen Ajax-speler noteerde meer passes (110), geslaagde voorzetten (3), balheroveringen (11) of gecreëerde kansen (4) tegen FC Utrecht dan De Jong.

Rechtsbuiten: Mitchell van Bergen (sc Heerenveen), statistiek: veertien voorzetten - Van Bergen werd de eerste sc Heerenveen-speler sinds Hakim Ziyech in november 2013 (vijftien, tegen RKC) met minimaal veertien voorzetten in één Eredivisie-duel.

Spits: Elías Már Ómarsson (Excelsior), statistiek: drie schoten, drie doelpunten - Ómarsson werd de eerste Excelsior-speler met een Eredivisie-hattrick sinds Michel Beukers in oktober 1983.

Linksbuiten: Thomas Buitink (Vitesse), statistiek: zestien persoonlijke duels - Buitink kwam tot scoren met twee van zijn drie schoten op doel in dit duel, van alle spelers die vaker dan vijf keer tot scoren kwamen dit seizoen was niemand trefzeker met een groter deel van zijn schoten op doel dan de spits (77,8 procent - zeven van de negen).