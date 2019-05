NAC Breda degradeert in Heerenveen; FC Emmen speelt zich veilig

NAC Breda is zondagmiddag gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ruud Brood had een wonder nodig om zich te plaatsen voor de play-offs promotie/degradatie, maar zover kwam het niet. De hekkensluiter van de Eredivisie ging met 2-1 onderuit. Excelsior won met 4-5 op bezoek bij Heracles, in een wedstrijd waarin twee hattricks werden gemaakt. De Graafschap mag zich na de 6-1 nederlaag tegen Vitesse ook melden in de nacompetitie, terwijl FC Emmen op knappe wijze won van Willem II en ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt.

SC Heerenveen – NAC Breda 2-1

NAC moest de laatste twee wedstrijden winnen en dan hopen dat Excelsior geen punt meer zou pakken. In Friesland zag het er geen moment naar uit dat de bezoekers zouden gaan stunten. De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg, toen Michel Vlap rakelings naast het doel van Benjamin van Leer kopte. In de tweede helft deelde NAC een aantal speldenprikjes uit, maar het was uiteindelijk Heerenveen dat op voorsprong kwam via Sam Lammers, die scoorde op aangeven van Ben Rienstra. De Bredanaars kwamen tien minuten voor tijd nog op gelijke hoogte door een goal van Menno Koch, maar het bleek niet genoeg voor lijfsbehoud. Want het was Heerenveen dat de drie punten in eigen huis hield door een goal van Mitchel van Bergen in blessuretijd. Met nog een wedstrijd te gaan kan NAC concurrent Excelsior niet meer inhalen en speelt het zijn wedstrijden volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Heracles Almelo – Excelsior 4-5

Excelsior had aan een puntje nodig om NAC te laten degraderen. Lang leek het erop dat de bezoekers een resultaat zouden gaan halen, maar uiteindelijk was het de thuisploeg die aan het langste eind trok mede dankzij een hattrick van Adrián Dalmau. Al vroeg in de wedstrijd kwam Excelsior op voorsprong via Elías Ómarsson, die scoorde op aangeven van Jurgen Mattheij. Het duurde niet lang voordat Dalmau de stand gelijktrok. Hij kreeg de bal met een gelukje mee en scoorde op basis van doorzettingsvermogen. Toch gingen de bezoekers rusten met een voorsprong, want op slag van rust ging Janis Blaswich enorm in de fout.

De keeper liet de bal los om uit te trappen, op het moment dat Alexander Merkel langs liep. Ómarsson profiteerde en schoot de 1-2 binnen. Na rust liep Heracles uit naar een 4-2 voorsprong door twee goals van Dalmau. De Spanjaard evenaarde zodoende het clubrecord van Samuel Armenteros door negentien keer te scoren in een Eredivisie-seizoen. Met nog een kleine twintig minuten op de klok deed Mattheij nog wat terug namens de bezoekers, maar meer leek er niet in te zitten voor de Rotterdammers. Toch zouden de drie punten mee naar Kralingen gaan na een knotsgekke slotfase. In minuut 89 was het Dennis Eckert die voor de gelijkmaker tekende, waarna Ómarsson in blessuretijd met zijn derde goal van de middag de overwinning over de streep trok.

Vitesse – De Graafschap 6-1

De Graafschap had op voorhand nog een klein kansje om de nacompetitie te ontlopen, maar omdat Emmen won en de ploeg van Henk de Jong met grote cijfers onderuit ging bij Vitesse, gaan de Superboeren de play-offs in. De score werd geopend in de 26ste minuut. Een schot van Martin Ödegaard werd van richting veranderd door Bart Straalman, waardoor Hidde Jurjus kansloos was. Nog voor rust kwam de ploeg van Leonid Slutsky op 2-0. Na goed voorbereidend werk van Vyacheslav Karavaev tekende Thomas Buitink voor de tweede goal van zondagmiddag. Na rust liepen de Arnhemmers verder uit door doelpunten van Buitink en Ödegaard (penalty). Oussama Darfalou bracht de stand op 5-0, waarna invaller Youssef El Jebli nog iets terug deed namens de bezoekers uit Doetinchem. De eindstand werd vlak voor tijd bepaald door Richie Musaba.

Willem II – FC Emmen 2-3

Het leek een middag zonder zorgen te worden voor Willem II, maar het liep anders. Na 40 minuten spelen leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Tilburgers doordat Vangelis Pavlidis en Alexander Isak de thuisploeg op 2-0 had gebracht. Vlak voor rust deed Luciano Slagveer iets terug namens de bezoekers. Na de thee was het Emmen dat de toon zette en via Hilal Ben Moussa op gelijke hoogte kwam. Door een goal van Michael de Leeuw in de slotfase was de comeback van Emmen compleet en gingen de drie punten mee naar de promovendus, die volgend seizoen ook in de Eredivisie te zien is.