Giovanni van Bronckhorst kiest voor bekende namen in ‘Team RvP’

Giovanni van Bronckhorst heeft geen verrassingen in petto voor zijn laatste thuiswedstrijd als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers nemen het zondagmiddag in eigen huis op tegen ADO Den Haag en op sportief gebied staat er niets meer op het spel voor de nummer drie van de Eredivisie. Wel zal er uitgebreid worden stilgestaan bij het afscheid van Robin van Persie. De club spreekt via de officiële kanalen dan ook van ‘Team RvP’ voor de wedstrijd tegen de Hagenaars.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste, Botteghin, Van Beek, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson