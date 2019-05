Van Dijk mag tweede prestigieuze onderscheiding in ontvangst nemen

Virgil van Dijk heeft zondag zijn tweede individuele onderscheiding van het seizoen in ontvangst mogen nemen. De verdediger van Liverpool werd onlangs na een verkiezing onder zijn collega’s al door spelersvakbond PFA uitgeroepen tot Speler van het Jaar en Van Dijk heeft nu ook de officiële verkiezing van de Premier League gewonnen. Op basis van stemmen van fans, een panel van voetbalexperts en de aanvoerders van de twintig clubs is hij benoemd tot beste speler van dit seizoen.

Van Dijk troeft met zijn uitverkiezing onder meer ploeggenoten Sadio Mané en Mohamed Salah af. Laatstgenoemde won de verkiezing vorig jaar en staat momenteel met 22 doelpunten bovenaan de topscorerslijst van de Premier League. Mané is dit seizoen eveneens een belangrijke schakel bij the Reds en was vooralsnog goed voor twintig doelpunten.

Titelconcurrent Manchester City leverde de genomineerden Bernardo Silva, Raheem Sterling en Sergio Agüero, terwijl Eden Hazard van Chelsea eveneens kans maakte op de prijs. Zij moesten echter voorrang verlenen aan Van Dijk, die eerder dus ook al door de spelersvakbond uit werd geroepen tot beste speler. Sterling trok onlangs wel aan het langste eind bij een uitverkiezing door de Engelse sportpers.

Van Dijk kan zondagmiddag tijdens de laatste speelronde ook nog de Engelse landstitel toevoegen aan zijn palmares. Liverpool, dat zelf Wolverhampton Wanderers ontvangt, moet dan wel hopen op puntverlies van Manchester City. De regerend landskampioen heeft momenteel een punt meer dan de equipe van Jürgen Klopp en reist af naar laagvlieger Brighton & Hove Albion.