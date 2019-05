‘Ajax durft 3 à 4 miljoen euro uit te geven voor een jeugdspeler die top is'

Ajax maakte dit seizoen grote indruk in de Champions League en deed dat voor een groot deel met spelers uit de eigen jeugdopleiding. Urbain Haesaert, een 78-jarige scout van de club uit Amsterdam, ziet daarin een groot verschil met Belgische topclubs. Hij merkt echter ook een keerzijde aan het succes van de ploeg van trainer. “Het grote probleem wordt nu de spelers behouden.”

Haesaert scout namens Ajax in de Belgische competitie. “Het is mijn terrein om jonge talenten zoals destijds Vertonghen, Vermaelen, Alderweireld, De Mul naar Ajax te voeren. Zo'n lichting als nu zit er evenwel niet klaar. Al zijn er wel jongens met heel veel kwaliteiten. Daar zullen we werk van maken. Ajax is altijd bereid om investeringen te doen in jeugd”, laat hij weten in gesprek met Sporza. "Terwijl Belgische clubs voor sommige spelers die niet Eerste Klasse waardig zijn, 10 miljoen geven, durft Ajax 3 à 4 miljoen euro uitgeven voor een jeugdspeler die top is."

Waar het Nederlandse voetbal jarenlang in een dip zat, lijkt de weg omhoog volgens Haesaert te zijn ingezet. "Ik denk dat Nederland weer op de goeie weg is. Dat zie je ook bij de nationale jeugdploegen Onder-17. Daar zit zeer veel talent in. Daar is een aanvoer van toch weer een heel goeie lichting”, aldus Haesaert, die lovend is over de manier waarop Ajax zichzelf heeft laten zien in de Champions League dit seizoen. “Ajax heeft aan iedereen - aan vriend en tegenstander - laten zien dat ze een heel grote ploeg zijn met heel veel mogelijkheden."