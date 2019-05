AC Milan wint met Bakayoko en houdt hoop op Champions League

AC Milan mag blijven hopen op deelname aan de Champions League. De ploeg van Gennaro Gattuso won zaterdagavond ternauwernood van nummer dertien Fiorentina: 0-1. In de eerste helft hadden de bezoekers weinig te duchten van La Viola, maar na de rust was de ploeg van voormalig Milan-trainer Vincenzo Montella een stuk dreigender. Milan heeft nu een punt minder dan de nummer vier Internazionale, die nog een wedstrijd tegoed heeft.

Door verschillende personele problemen had Tiemoué Bakayoko 'gewoon' een basisplek bij Milan. Gattuso kon nauwelijks anders besluiten, maar had dat wellicht wel gewild. De trainer en de middenvelder kregen het deze week immers met elkaar aan de stok, na de wedstrijd tegen Bologna (2-1 zege) van maandagavond. Bakayoko treuzelde toen hij moest warmlopen van de trainer, waarna laatstgenoemde besloot José Mauri in te laten vallen. Vervolgens riep hij ‘fuck you’ naar zijn trainer; later zei Bakayoko dat hij simpelweg de woorden van Gattuso herhaalde.

Fiorentina, dat al sinds het seizoen 2000/01 niet meer van Milan won en bovendien al dertien officiële wedstrijden op rij wacht op een zege, begon hoopgevend. Doelman Gianluigi Donnarumma van Milan moest al vroeg naar het gras na een geplaatste inzet van Luis Muriel. Aan de overzijde reageerde keeper Alban Lafont goed op pogingen van Suso en Hakan Calhanoglu. Tien minuten voor tijd wist Milan de ban toch te breken. Aan de rechterflank kapte Suso naar binnen, alvorens met een scherpe voorzet te komen. Vanuit een lastige positie zette Calhanoglu zijn hoofd tegen de bal en vond hij de verre hoek: 0-1.

In de openingsfase van de tweede helft oogde Milan iets minder stabiel dan voor rust. De bezoekers kwamen een stuk slordiger voor de dag, terwijl Montella er ogenschijnlijk in was geslaagd om zijn ploeg in de rust te motiveren om aanvallend voetbal te spelen. De thuisploeg had een groot overwicht aan balbezit, maar Milan bleef overeind. I Rossoneri hadden zich bij puntenverlies waarschijnlijk al kunnen opmaken voor de voorrondes van de Europa League, maar houden dankzij de overwinning nog hoop op deelname aan de Champions League.