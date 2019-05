Apotheose Bundesliga: Bayern kan kampioen worden, examen voor Bosz

Zaterdagmiddag vanaf 15.30 uur staat de voorlaatste speelronde van het Bundesliga-seizoen op het programma. Behalve Eintracht Frankfurt en FSV Mainz 05, die zondag om 18.00 uur tegenover elkaar staan, komen alle clubs in actie. Bayern München speelt uit bij RB Leipzig en kan zich bij een overwinning in de Red Bull Arena voor de 29ste keer in de clubhistorie tot kampioen van Duitsland kronen. Achtervolger Borussia Dortmund ontvangt op eigen veld Fortuna Düsseldorf, terwijl het Bayer Leverkusen van Peter Bosz in de strijd om een plekje bij de eerste vier de belangrijke wedstrijd tegen het Schalke 04 van Huub Stevens speelt.

Volledig Bundesliga-programma zaterdag 11 mei:

TSG Hoffenheim - Werder Bremen

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen - Schalke 04

RB Leipzig - Bayern München

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - Hertha BSC

Hannover 96 - Freiburg SC

1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach