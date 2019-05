Erik ten Hag staat voor ‘belangrijke’ keuze: ‘Je hebt dan meer power en diepte’

Ajax heeft door de 0-1 overwinning tegen Tottenham Hotspur in Londen goede papieren om de finale van de Champions League te halen. Ajax is gewaarschuwd, daar Liverpool dinsdagavond nog een 3-0 nederlaag weg poetste met een 4-0 zege en zodoende Barcelona uitschakelde. Kees Kwakman denkt dat de verrassing van Liverpool een boost kan zijn voor Tottenham.

"Die klus die Tottenham heeft, lijkt wat minder zwaar als je het vergelijkt met Liverpool", zegt de oud-verdediger bij FOX Sports. Kwakman denkt dat Tottenham met een andere opstelling en instelling gaat aanvangen ten opzichte van vorige week. Ook Hedwiges Maduro denkt dat Tottenham heel veel energie in de wedstrijd gaat leggen.

De voormalig Ajacied denkt dat Tottenham in het begin Ajax continu onder druk gaat zetten. "Ajax moet onder de druk vandaan voetballen, dat is heel belangrijk", aldus de oud-middenvelder. "Ik denk dat het wel belangrijk is of je met een Lasse Schöne gaat spelen of met Noussair Mazraoui. Ik denk dat dat het enige twijfelpunt is bij Erik ten Hag op het middenveld."

Maduro denkt dat Ten Hag gaat opteren voor Mazraoui. "Ik denk dat je dan meer power hebt en hij heeft ook meer diepte. In de tweede helft had hij een moment dat hij over Christian Eriksen heen klapte, dat heeft Schöne niet echt. Als Schöne zijn niveau haalt, is hij een betere voetballer. Maar Mazraoui kan ook goed voetbalen en heeft iets meer power."