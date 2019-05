Tottenham Hotspur mist Davinson Sánchez en Harry Kane tegen Ajax

Tottenham Hotspur moet het woensdagavond tegen Ajax stellen zonder Davinson Sánchez. De ex-Ajacied kan niet in actie komen tegen zijn oude club door een blessure die hij afgelopen weekeinde heeft opgelopen in de met 1-0 verloren competitiewedstrijd tegen Bournemouth. Via het clubkanaal laat Tottenham weten dat de Colombiaanse mandekker niet beschikbaar is voor de return van de halve finale van de Champions League. Ook Harry Kane zal er niet bij zijn tegen de koploper van de Eredivisie. Jan Vertonghen kan waarschijnlijk gewoon in actie komen in de Johan Cruijff ArenA, maar zal wel met een masker moeten spelen.

Sánchez heeft te veel last van een dijbeenblessure en moet de ontmoeting met zijn voormalige werkgever aan zich voorbij laten gaan. Kane staat al langere tijd aan de kant met een enkelblessure, maar na de heenwedstrijd in Londen gingen geruchten de ronde dat hij mogelijk op tijd hersteld zou zijn voor de return in Amsterdam. Tottenham laat via de officiële kanalen weten dat dat niet het geval is.

Vertonghen zal naar verwachting wel aan de aftrap verschijnen in de Johan Cruijff Arena. De Belg viel vorige week uit met een blessure aan zijn hoofd, nadat hij ongelukkig in botsing kwam met André Onana en Toby Alderweireld. Vertonghen kwam met zijn hoofd hard tegen het achterhoofd van zijn ploeggenoot en moest het veld verlaten. Tottenham liet weten dat er van een hersenschudding geen sprake is en hij met een masker in actie kan komen tegen Ajax.

Serge Aurier en Erik Lamela waren er in Londen tegen Ajax niet bij, maar hebben de training inmiddels hervat en zijn inzetbaar in Amsterdam. De ploeg van manager Mauricio Pochettino moet een 1-0 achterstand zien weg te werken om de finale van de Champions League te bereiken.