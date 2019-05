De Graafschap heeft ‘topkandidaat’ in vizier: ‘Een aantal is ook al gepolst’

De Graafschap heeft verschillende opvolgers op het oog voor Henk de Jong, meldt Omroep Gelderland maandagavond. Volgens de regionale omroep denkt de degradatiekandidaat onder anderen aan Peter Hyballa, momenteel werkzaam bij het Slowaakse DAC 1904 Strada. Volgens de Gelderlander is Hyballa topkandidaat. Ook Andries Ulderink, Ruud Brood en Darije Kalezic worden gelinkt aan De Graafschap.

Technisch manager Peter Hofstede wil niet ingaan op de namen, maar bevestigt dat er een lijst met mogelijke trainers bestaat. “We hebben geen haast, maar hoe eerder hoe prettiger. We hebben nu een handvol trainers in ons hoofd. Een aantal is ook al gepolst. Ze komen uit een schifting van ongeveer dertig kandidaten. Ja, veel trainers hebben zich de afgelopen periode bij ons aangeboden.”

Hofstede stelt dat ervaring belangrijk is, evenals een trainer waarin het publiek zich herkent. “We zoeken iemand die echt bij de aparte cultuur van De Graafschap past. Een persoon die daarnaast de Eredivisie kent en die ook wel ervaring heeft. Kijk, wij zijn misschien één van de kleinere clubs, maar van die kleintjes wel de grootste”, aldus de sportbestuurder.

“Het leeft hier enorm, de media zitten er bovenop en ook die aspecten nemen we mee in onze keuze”, besluit Hofstede. Hyballa was eerder werkzaam bij onder meer VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Alemannia Aachen, Sturm Graz en NEC. Ulderink en Kalezic, nu als trainers actief in respectievelijk Zuid-Afrika en Indonesië, waren al eerder werkzaam in Doetinchem. Brood is momenteel actief bij NAC Breda, dat na dit seizoen degradeert uit de Eredivisie.