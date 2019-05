Ten Hag over ‘onwenselijke situatie’: ‘Zie spelers niet binnenkomen of weggaan’

Erik ten Hag is inmiddels anderhalf jaar werkzaam bij Ajax en de oefenmeester is over het algemeen tevreden over de werkomstandigheden in Amsterdam. Ajax bereidt zich doordeweeks echter op De Toekomst voor op wedstrijden en deze constructie is volgens de oefenmeester niet ideaal. Hij merkt dat hij moeilijk is om de rangen gesloten te houden op het complex dat de hoofdmacht van de Amsterdammers ook deelt met onder meer de jeugdelftallen.

“De beslotenheid van de kleedkamer, bijvoorbeeld, die is heilig. Daar wordt aan getornd vanuit de media, dat iedereen maar binnen moet kunnen kijken. Maar het is de enige plek waar wij, de spelers en de staf, veilig zijn”, legt hij uit in gesprek met Het Parool. Het lukt Ten Hag echter niet altijd om die ‘veiligheid’ te creëren: “Hier is dat moeilijk, op De Toekomst.”

“De hele vereniging huist hier op een kleine ruimte, in mijn ogen een onwenselijke situatie. Ik zie mijn spelers niet binnenkomen en niet weggaan.” Ten Hag bekent dat hij dit laatste wel graag zou willen: “Ik wil weten wat ze hier doen. Ik ben leider van het proces, dat moet ik bewaken. Dan heet je al snel een control freak.”

“Je moet ook de gave hebben om dingen los te laten, maar je moet het wel volgen. Want je loopt met z'n allen op een dun draadje. Als je eraf kiepert, kom je er moeilijk weer op”, sluit hij af. Ten Hag bereidt zich momenteel met zijn ploeg voor op de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II, die zondag op het programma staat. Woensdag komt Tottenham Hotspur naar de Johan Cruijff ArenA voor de return in de halve finales van de Champions League. Ajax wist de heenwedstrijd afgelopen dinsdag met 0-1 te winnen.