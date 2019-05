Kenneth Perez geniet: ‘Hij doet dingen die ik bij andere voetballers niet zie’

Lionel Messi speelde woensdagavond een belangrijke rol in de eerste halve finale van de Champions League tussen Barcelona en Liverpool (3-0). De clubtopscorer aller tijden had het niet makkelijk tegen de Engelsen, maar in de tweede helft zette hij uit een rebound de 2-0 op het scorebord en de 3-0 kwam voort uit een schitterende vrije trap vanaf 29 meter. Kenneth Perez genoot met volle teugen van de krachtmeting in het Camp Nou.

“We hebben zelf een beetje gevoetbald en dan besef je: wat een kutvoetballer was ik”, erkende Perez bij FOX Sports. “Als je dit ziet, dan denk je meteen dat je er helemaal niks van kon. Alles wat hij doet, is zoveel beter dan ieder ander. Sneller, preciezer, hoe hij ingespeeld wordt, de bal ligt echt elke keer klaar. Een andere speler heeft soms moeite met de aanname. En die vrije trap was natuurlijk fenomenaal.”

“Los daarvan, alles is perfect. Hoe hij die laatste bal op Ousmane Dembélé gaf”, gaf Perez de grote kans op de 4-0 als voorbeeld. “Ik heb zo ongelooflijk van hem genoten.” De voormalig voetballer gaf aan dat de moeilijkheidsfactor van de wedstrijd daar een rol in speelde. Hij bleef zich woensdagavond verbazen. “Het is wat Virgil van Dijk zei. Als Liverpool aanviel, stond Messi een beetje te chillen. En als de bal wordt veroverd, komt-ie opeens tot leven.”

“Dan doet hij dingen die ik bij andere spelers niet zie. Net alsof hij in een ander tempo speelt dan de rest van de spelers.” Kees Kwakman benadrukte dat de rest van het elftal ervoor zorgt dat Messi zich kan onderscheiden. “Zonder bal doet-ie gewoon helemaal niets. Ze geven gewoon druk met zijn tienen en dat is zo knap. De rol van Ivan Rakitic en Sergio Busquets wordt wel een beetje onderschat. Dat komt omdat Messi de grootste is.” Perez: “Die andere aanvaller, Dembélé, denkt net als ik: ‘Ik kan er echt helemaal niks van’", besloot de Deen lachend.