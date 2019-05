Feyenoord breekt contract van jongeling open: ‘We willen hem de kans geven’

Feyenoord heeft het contract van Achraf El Bouchataoui opengebroken en verlengd, zo communiceren de Rotterdammers via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder lag nog vast tot medio 2020, maar heeft nu zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2022 aan Feyenoord verbindt. El Bouchataoui speelt sinds 2006 in de jeugdopleiding van de huidige nummer drie van de Eredivisie.

“Dit is een belangrijke volgende stap voor mij”, zo laat El Bouchataoui op de website van Feyenoord weten. “Ik zie natuurlijk hoe snel het is gegaan voor Orkun en Tyrell. Bij Feyenoord is de kans er gewoon voor eigen jeugd om door te breken. Het is heel mooi om je harde werken beloond te zien worden met een hernieuwd contract, maar het is een signaal om minstens even hard te blijven werken om die stap naar Feyenoord 1 te maken.”

El Bouchataoui speelde dit seizoen zowel in Jong Feyenoord als in de Onder-19 van de Rotterdammers. Met twee doelpunten had de middenvelder afgelopen week een belangrijk aandeel in de zege van Feyenoord Onder-19 op de leeftijdsgenoten van Ajax, waardoor de formatie van trainer Dirk Kuyt momenteel aan kop gaat in de competitie. El Bouchataoui tekende in 2017 zijn eerste profcontract in De Kuip.

“Achraf heeft een goed spelinzicht en een sterke traptechniek”, vertelt Martin van Geel, technisch directeur bij Feyenoord. “We willen hem de kans geven om hier bij Feyenoord, wat zijn club is sinds de F-jes, door te breken en het eerste elftal te bereiken. Hij zal dan ook in de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 mee gaan trainen op 1908 om zich zo te kunnen bewijzen.”