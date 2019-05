‘Bayern is Ten Hag niet uit het oog verloren en volgt ontwikkelingen op de voet’

Erik ten Hag werkte tussen 2013 en 2015 als trainer van het tweede team van Bayern München. Dat de oefenmeester nu meer dan uitstekend presteert met Ajax, is de clubleiding van der Rekordmeister niet ontgaan. De situatie van Ten Hag in Amsterdam wordt in München op de voet gevolgd, zo schrijft Sport Bild.

Het Duitse weekblad schrijft dat de toekomst van Ten Hag bij Ajax nauw samenhangt met de mutaties die komende zomer gaan plaatsvinden in zijn selectie. Met iedere vertrekkende speler zou een overstap van de oefenmeester dichterbij komen. Frenkie de Jong heeft zich reeds verbonden aan Barcelona, terwijl het aannemelijk is dat ook Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech komende zomer gaan vertrekken bij Ajax.

Het contract van Ten Hag in Amsterdam loopt voorlopig nog tot medio 2020 en er is geen afkoopclausule in deze verbintenis opgenomen, waardoor geïnteresseerde clubs een compensatie moeten betalen. De oefenmeester zou aan het einde van het seizoen een besluit gaan nemen over zijn toekomst en vindt geduld belangrijker dan geld. Als hij Ajax verlaat, zal dat alleen voor een club met een duidelijke visie zijn. Volgens Sport Bild wil Ten Hag iets ‘ontwikkelen’ en is het plan van de betreffende club belangrijk.

Ten Hag voelt in Amsterdam momenteel het vertrouwen van Edwin van der Sar en Marc Overmars, die hem in de eerste seizoenshelft bleven steunen. Om die reden zal hij Ajax niet zo snel achter zich laten. De naam van Ten Hag zingt momenteel in ieder geval rond bij verschillende clubs uit de Bundesliga, onder wie Bayern. Niko Kovac is momenteel nog de trainer van der Rekordmeister, maar hij is na zijn eerste seizoen zeker niet onbetwist. Karl-Heinz Rummenigge, voorzitter van de koploper van de Bundesliga, zou bijzonder gecharmeerd zijn van Ten Hag.