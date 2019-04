‘Gezicht van de MLS’ Zlatan krijgt veeg uit de pan: ‘Het is onacceptabel’

Zlatan Ibrahimovic bezorgde Los Angeles Galaxy maandagochtend een kwartier voor tijd een 2-1 overwinning op Real Salt Lake in de Major League Soccer (MLS). Na die treffer zocht de Zweedse spits Nedum Onuoha op, met wie hij tijdens de wedstrijd al een tijdje overhoop lag. “Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld”, laat Ibrahimovic na afloop weten in gesprek met Goal.

“Ik wil graag voelen dat ik leef. Ik houd er van als het aankomt op de duels, omdat je daardoor wakker blijft. Maar ik voel me niet levend als ze me niet activeren. Ze moeten me activeren, anders wordt het te gemakkelijk. Ik ken mezelf: als ik boos word, voel ik mezelf goed”, zegt de spits van LA Galaxy, die na afloop van de wedstrijd de kleedkamer van Real Salt Lake opzocht. Volgens Onuoha deed Ibrahimovic dat om zijn excuses te maken voor zijn gedrag vanaf de zestigste minuut.

“Vanaf de zestigste minuut heeft hij dingen tegen me gezegd, hij deed me pijn tijdens de wedstrijd. Dit is een man die het gezicht is van de MLS, zo noemt hij zichzelf”, verklaart de 32-jarige Engelse verdediger, die zich overigens niet liet provoceren door Ibrahimovic. “Maar is dit de manier hoe hij speelt op het veld? Met een houding van: het maakt mij niet uit. Als iemand dan de kleedkamer inkomt en tegen mij zegt: ‘Het maakt mij niet uit’, dan ga ik zijn excuses niet accepteren. Het is onacceptabel.”

Ibrahimovic bezorgde LA Galaxy met zijn doelpunt in de 78e minuut de overwinning in de ontmoeting met Real Salt Lake. Uriel Antuna had de club uit Los Angeles na zestien minuten op voorsprong gebracht, waarna Danny Toia de stand in de tweede helft gelijk trok. Ibrahimovic, die tevens een gele kaart ontving, maakte zijn achtste doelpunt van het seizoen. Met zeven overwinningen, één remise en één nederlaag is LA Galaxy uitstekend aan het seizoen begonnen.