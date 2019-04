‘Hij schreeuwde tegen Jan Vertonghen: ‘Dit doe je niet tegenover Ajax’’

Ajax krijgt dinsdagavond in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur te maken met diverse oude bekenden. Jan Vertonghen maakte in 2003 de overstap van Germinal Beerschot naar Amsterdam, waar hij de basis legde voor een miljoenentransfer in 2012 naar Tottenham Hotspur. Voormalig teammanager David Endt herinnert zich nog goed dat de Belg het in het begin moeilijk had met de Amsterdamse mentaliteit.

“Jan kwam van het boerenland, uit een dorpje vlakbij Sint-Niklaas”, vertelt Endt in gesprek met de NOS. “Hij heeft zich daar fantastisch doorheen geslagen.” Vertonghen werd verliefd op de hoofdstad van Nederland. “In zijn laatste jaren bij Ajax was hij eigenlijk de meest Amsterdamse gast van de hele selectie geworden. De bluf, de overtuiging, soms over het randje gaan. Hij was een volkomen geïntegreerde Amsterdammer.”

Vertonghen maakte in 2006/07 zijn debuut voor Ajax en werd daarna op aanraden van trainer Henk ten Cate aan RKC Waalwijk uitgeleend. Met een doelpunt in de onderlinge wedstrijd in Waalwijk (2-2) had uitgerekend Vertonghen uiteindelijk een aandeel in de mislukte titelambities van Ajax, dat de landstitel op doelsaldo misliep. “Ten Cate reageerde furieus. "De trainer ging uit zijn dak en beet hem toe: dit doe je niet tegenover je club, ik wil je nooit meer zien", vertelt Endt.

"Jan was verbluft en zat kapot in de kleedkamer van RKC”, herinnert Endt zich. Vertonghen was toch nog welkom in Amsterdam en groeide uit tot een van de leiders. “Dat extra's zit tussen de oren, dat is een mentale kwestie. Geestdrift, hartstocht en winstdrang, dat is Jan Vertonghen.” Hij ging soms ook over het randje daarin, toen hij bijvoorbeeld in mei 2010 het beruchte liedje zong waarin Feyenoord werd vergeleken met een bepaald soort kakkerlakken.

Vertonghen moest zijn actie bekopen met twee duels schorsing. “Ik dacht: wat hoor ik nu? Maar toen was het al te laat om hem de microfoon weer af te pakken”, weet Endt nog. “Het was in exuberante euforie en hij had een paar biertjes te veel op. Maar hij was ook berouwvol na afloop.”