Kluivert adviseert spelers van Ajax: ‘Laat dat niet de overhand krijgen’

Patrick Kluivert bezorgde Ajax in 1995 op achttienjarige leeftijd de Champions League. Hij maakte in de legendarische finale tegen AC Milan als invaller het winnende doelpunt: 1-0. Enkele van de huidige spelers van Ajax zijn niet heel veel ouder dan Kluivert, die uit eigen ervaring weet hoe groot de spanning dinsdagavond voor de jongelingen in de eerste halve finale met Tottenham Hotspur zal zijn. “Maar gooi die van je af”, benadrukt hij in De Telegraaf.

“Als je Real Madrid en Juventus kunt verslaan, hoef je van geen enkele club nog zenuwachtig te worden”, benadrukt Kluivert. “Wees brutaal, ga van je eigen kwaliteiten uit, zorg dat je vrij bent in je hoofd, speel lekker opportunistisch en geniet. Dit is voor de spelers het allermooiste podium, waar zij kunnen laten zien waar ze zo goed in zijn.”

Kluivert weet dat wedstrijdspanning erbij hoort. “Maar laat dat niet de overhand krijgen”, stelt de oud-aanvallers daags voor de eerste krachtmeting in het Tottenham Hotspur Stadion. “Dat kan door dicht bij jezelf te blijven. Als ik zie hoe nuchter en volwassen met name Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong voor de camera’s zijn, verwacht ik dat dit morgen wel goedkomt.”

Noussair Mazraoui hervatte afgelopen vrijdag de groepstraining en lijkt beschikbaar voor het eerste duel in Londen. Erik ten Hag kan dan over een volledig fitte selectie beschikken. Alleen de langdurig geblesseerde reserves Hassane Bandé en Carel Eiting zijn niet inzetbaar. Bij Tottenham Hotspur ontbreekt sowieso Harry Kane in beide duels, terwijl Heung-min Son geschorst is voor de eerste ontmoeting en achter de naam van Moussa Sissoko staat vanwege een liesblessure ook een vraagteken.