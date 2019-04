Sarri hint naar definitieve transfer en trekt vergelijking met Luis Suárez

De huurperiode van Gonzalo Higuaín bij Chelsea verloopt tot dusver enigszins teleurstellend. De van Juventus gehuurde spits was voorlopig goed voor vier doelpunten in veertien officiële wedstrijden voor the Blues. Het is onduidelijk of Chelsea Higuaín definitief gaat overnemen van Juventus, maar manager Maurizio Sarri hint hier na afloop van de uitwedstrijd tegen Manchester United (1-1) wel naar.

“Het is voor een spits moeilijk om gewend te raken aan de Premier League. Ik herinner me Luis Suárez bij Liverpool: hij maakte in zijn eerste seizoen 3 doelpunten, daarna 16 en vervolgens 24 treffers (in werkelijkheid 4, 11, 23 en 31 doelpunten, red.). Ik denk dat hij in het volgende seizoen veel meer kan scoren”, zo hint Sarri in gesprek met de BBC naar een definitieve transfer van Higuaín. Zoals het er nu naar uitziet, heeft Chelsea komende zomer echter een transferverbod van de FIFA. Het is dus nog de vraag of the Blues Higuaín komende zomer wel definitief kunnen overnemen.

“Ik weet het niet, ik heb niet de verantwoordelijkheid over de aankopen. Dus in principe kan ik deze vragen niet beantwoorden. In theorie kan hij hier blijven”, gaat de Italiaanse oefenmeester verder in op vragen over de toekomst van Higuaín. Dankzij de remise op Old Trafford blijft Chelsea de nummer vier van de Premier League, waarmee men virtueel een ticket voor de groepsfase van de Champions League in handen heeft. “We hebben nog twee overwinningen nodig, dan eindigen we zeker in de top vier. We speelden de finale van de EFL Cup, vechten voor een plek in de top vier en staan in de halve finale van de Europa League. Het is een goed seizoen.”

Er wordt de laatste tijd ook geregeld gespeculeerd over de toekomst van Eden Hazard, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Real Madrid. “Chelsea moet ieder jaar in de Champions League spelen. Dit is een van de grootste clubs ter wereld en ik wil zelf ook graag in de Champions League spelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken”, zo zegt Hazard stellig in gesprek met Sky Sports. “Dit was een goede dag voor ons, al had het beter gekund. We dachten aan een overwinning, maar een gelijkspel is geen slecht resultaat. Ik kan me geen kans van hen herinneren in de tweede helft, dus we hebben een prima wedstrijd gespeeld.”