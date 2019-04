VfL Wolfsburg mag dromen na dubbelslag en assist van Wout Weghorst

VfL Wolfsburg heeft zondag een belangrijke en spectaculaire overwinning geboekt in de Bundesliga. Op bezoek bij TSG Hoffenheim won het elftal van trainer Bruno Labbadia met 1-4, mede dankzij twee doelpunten en een assist van Wout Weghorst. Door de drie punten mag Wolfsburg nog dromen van Europees voetbal: de club staat achtste en nadert nummer zeven Hoffenheim tot een punt. De zevende plaats geeft recht op deelname aan de tweede voorronde van de Europa League.

Voor Hoffenheim begon de wedstrijd nog uitstekend. In de negende minuut was Ádám Szalai het eindstation van een vlijmscherpe counter: op aangeven van Nico Schulz rondde de aanvaller achter het standbeen af. Het doelpunt strookte niet met de verhoduingen tot dat moment, want Wolfsburg was al tweemaal zeer dreigend geweest in de eerste vier minuten. Doelman Oliver Baumann verrichtte een prachtige redding op een schot van Admir Mehmedi en werkte een poeier van Felix Klaus tegen de lat.

Na de 1-0 was het Hoffenheim dat de lat trof, na een redding van Pavao Pervan op een inzet van Ishak Belfodil. De videoscheidsrechter merkte op dat er bij die situatie een overtreding werd gemaakt op Schulz, waardoor Hoffenheim vanaf elf meter mocht proberen de marge te verdubbelen. Andrej Kramaric stuurde Pervan weliswaar de verkeerde kant op, maar schoot op de paal. Daardoor bleef het verschil slechts een doelpunt en vier minuten voor rust zette William de comeback in met een fraai, geplaatst schot in de bovenhoek.

Na een zeer onderhoudende eerste helft, waarin beide ploegen elf schoten afvuurden, trok Wolfsburg de wedstrijd naar zich toe. Een lange voorzet van Marcel Tisserand kwam bij de tweede paal terecht en daar stond Weghorst om raak te koppen. De bal leek in de korte hoek houdbaar voor Baumann, maar de keeper liet de bal glippen. Bij de 1-3 diende Weghorst als aangever en vond Maximilian Arnold de korte hoek, waarin Baumann zich opnieuw liet verschalken. De rollen waren omgedraaid bij het slotakkoord: via Arnold bepaalde Weghorst de eindstand.