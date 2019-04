Blind geniet: ‘Ik heb veel vrienden die op CL-avonden filmpjes doorsturen’

Voor Ajax wacht komende week de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. In het Tottenham Hotspur Stadium staan Lasse Schöne en Daley Blind tegenover hun voormalig ploeggenoten Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen. “Ik heb Eriksen gesproken”, zegt Schöne in gesprek met NUsport.

“Ik plaagde Christian met zijn fout in de laatste minuut tegen Manchester City, al werd die Tottenham niet fataal. Verder ging het over hoe leuk het is om tegen hem te spelen en tegen al die andere oud-Ajacieden. Als middenvelder zal ik Christian veel tegenkomen. Hij gaat een slechte avond beleven, haha”, stelt de Deense middenvelder. Ook Blind had direct contact met een voormalig ploeggenoot bij Ajax. “Meteen na de halve finale van Spurs tegen City heb ik Jan geappt.”

“Het is bijzonder om elkaar weer tegen te komen, zeker in een halve finale van de Champions League. Als ex-speler van Manchester United was het apart geweest om City te treffen, maar Tottenham is ook heel mooi”, vervolgt Blind. Hij geeft te kennen dat hij terugkeerde bij Ajax om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. “Dat is een beetje uit de hand gelopen. Het is genieten en dat ga ik dinsdag in Londen weer doen. De afgelopen weken kreeg ik al veel mee van de euforie in Amsterdam. Ik heb veel vrienden in de stad die op Champions League-avonden filmpjes doorsturen. Fantastisch dat het zo leeft.”

Schöne trekt de vergelijking met het seizoen 2016/17, waarin Ajax de finale van de Europa League wist te behalen. “Dat was ook fantastisch, maar uiteindelijk stonden we met lege handen”, vertelt de 32-jarige middenvelder. “Daardoor kijk ik een beetje met een ontevreden gevoel terug op dat seizoen. Nu strijden we om drie prijzen en moeten we ook echt wat pakken. We zijn dit jaar naar elkaar toe gegroeid. Dat zie je aan ons spel én aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Dinsdag kan het weer een mooie avond worden.”