Barcelona wil chaos creëren met bod van 116 miljoen euro

Ondanks interesse van Atlético Madrid en Manchester United wil Edinson Cavani graag bij Paris Saint-Germain blijven. Desondanks is hij niet van plan om zijn tot 2020 lopende contract in Parijs te verlengen. (L’Équipe)

(The Sun)

Atlético Madrid hoopt aankomende zomer transfervrij toe te kunnen slaan bij Manchester United. De Spaanse club aast op Juan Mata, die na dit seizoen uit zijn contract loopt op Old Trafford. (The Sun)

(The Sun)