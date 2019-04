Klopp kijkt zelf graag naar zes teams: ‘Ze spelen indrukwekkend voetbal’

Jürgen Klopp laat zijn teams altijd goed en verzorgd voetbal spelen. In een interview met DAZN praat de manager van Liverpool voor het eerst over welke andere teams hij graag zelf bekijkt. “Wanneer ik tijd heb, kijk ik graag naar Borussia Dortmund. Ik voel me nog steeds aan hen verbonden”, erkent de Duitser, die acht seizoenen en zeven seizoenen voor de selecties van respectievelijk FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund stond.

“Daarnaast kijk ik nog naar drie teams: Manchester City, Barcelona en Tottenham Hotspur. Daar kijk ik graag naar”, verzekert Klopp, die met Liverpool in de Premier League een punt minder heeft dan regerend landskampioen Manchester City. Tottenham is de laatste jaren tot een rivaal voor een plek in de top vier uitgegroeid.

“Ik vind het ook leuk om naar wedstrijden van Werder Bremen te kijken, maar ook naar Mainz. Op de eerste plaats omdat ik nog steeds een band met hen heb en ik denk dat het indrukwekkend is hoe ze onder Sandro Schwarz spelen.” Mainz neemt momenteel een twaalfde stek in de Bundesliga in.

Klopp staat met Liverpool in de halve finales van de Champions League dus tegenover een van de teams waar hij graag naar kijkt. “Ik heb heel vaak tegen Real Madrid gespeeld, maar nog nooit tegen Barcelona. Je wilt weten wat er mogelijk is. Het fijne wat betreft spelen tegen een club als Barcelona is dat je nooit favoriet bent. De uitdaging aangaan, wellicht dingen anders doen dan anderen, dat is aantrekkelijk. Maar ik heb nog geen concrete plannen.”