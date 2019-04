Hans Kraay jr. adviseert Feyenoord: ‘De verschrikkelijke Kuip-drempel’

Volgens Hans Kraay jr. is Jaap Stam ‘heel erg gecharmeerd’ van Younes Namli. De bij PEC Zwolle vertrekkende trainer zou de aanvallende middenvelder dan ook komende zomer graag willen meenemen naar Feyenoord, zo werd eerder deze maand al gesuggereerd. Kraay jr. vraagt zich af of de Rotterdamse club daar wel zou mee moeten instemmen.

Orkun Kokcü moet komend seizoen in de optiek van Kraay jr. de kans krijgen in De Kuip. “Hij speelt nu echt op nummer tien en doet het heel, heel erg goed”, vertelde de oud-voetballer bij FOX Sports. “Stam heeft heel veel vertrouwen in hem en zou hem ook durven mee nemen naar De Kuip, zo heb ik begrepen.”

“Alleen ik zou lekker al mijn hebben en houwen in Kokcü steken. Ik zou heel hard aan de slag gaan met hem en van hem de nummer tien maken.” Kraay jr. wijst erop dat Namli in het tenue van PEC redelijk veel vrijheid krijgt om zijn stempel op een wedstrijd te drukken. Bij Feyenoord zijn belangen anders. “Als je daar niet lekker start, moet ie over zo’n verschrikkelijke Kuip-drempel heen”, voorzag Kraay jr. bij de televisiezender. “Doe maar Kokcü, hij kent juist De Kuip.”

Namli, 24 jaar, heeft nog een contract voor een seizoen met PEC. Hij lijkt derhalve geen optie om als ‘breedteversterking’ naar Rotterdam-Zuid te gaan. “Ik heb inderdaad begrepen dat er niks uitgegeven kan worden voordat er iets binnenkomt. Dus ga aan de slag met de jonge jongens”, benadrukte Kraay jr. tot slot.

In de optiek van Hedwiges Maduro heeft Feyenoord behoefte aan ‘een type Namli’. “Maar van Yassin Ayoub had ik ook meer verwacht. Dat is ook een creatieve middenvelder. Die heeft ook niet veel gespeeld”, stelde de oud-voetballer van onder meer Ajax, Valencia en FC Groningen.