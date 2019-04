Anthony Martial kan Rooney en Cantona achterna bij kraker om CL-ticket

Manchester United en Chelsea nemen het zondag tegen elkaar op. Beide clubs gaan proberen op Old Trafford drie punten te pakken in de jacht op een Champions League-ticket voor volgend seizoen. Chelsea koestert momenteel een voorsprong van drie punten op the Red Devils. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Old Trafford, zondag vanaf 17.30 uur.

O Manchester United heeft de laatste twee thuiswedstrijden tegen Chelsea in de Premier League gewonnen. De thuisploeg heeft niet drie keer achter elkaar gewonnen van Chelsea op Old Trafford sinds 1957.

O Chelsea heeft meer Premier League-wedstrijden gewonnen tegen Manchester United dan tegen welke andere ploeg dan ook (achttien keer).

O Manchester United heeft drie van de laatste zes ontmoetingen met Chelsea gewonnen (één remise, twee nederlagen). Daarvóór wist Manchester United twaalf wedstrijden lang niet te winnen van Chelsea (vijf remises, zeven nederlagen).

O Chelsea heeft de laatste zes Premier League-uitwedstrijden tegen 'de grote zes clubs' verloren, met een doelpuntensaldo van 1-13. De laatste acht duels werden niet in winst omgezet. In augustus 2017 op Wembley werd de laatste zege geboekt tegen ‘een grote club’, namelijk op Tottenham Hotspur (1-2).

O De laatste keer dat Chelsea drie Premier League-wedstrijden niet heeft gewonnen, was in september 2016. Na die slechte reeks wist Chelsea dertien keer achter elkaar te winnen in alle competities.

O Anthony Martial heeft twee keer gescoord in de vorige confrontatie met Chelsea dit seizoen (2-2). De enige spelers van Manchester United die zowel uit als thuis Premier League-doelpunten maakten tegen Chelsea in hetzelfde seizoen waren Wayne Rooney (2011/12) en Eric Cantona (1992/93).

O N'Golo Kanté heeft in zijn vier seizoenen in Engeland negen keer gescoord in alle competities. Manchester United is de enige club waartegen de middenvelder vaker dan één keer heeft gescoord (twee keer).

O Gonzalo Higuain heeft heeft dit seizoen vijf wedstrijden en 323 minuten gespeeld tegen de zes grote clubs in alle competities. Daarin wist de spits van Chelsea slechts één keer een schot op doel te produceren.

O Eden Hazard was bij 10 van de 23 uitdoelpunten van Chelsea in de Premier League direct betrokken. (5 goals en 5 assists), minimaal het dubbele van welke andere speler dan ook bij de club.