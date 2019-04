Van Dijk is Speler van het Jaar en komt in illustere rijtjes terecht

Virgil van Dijk is verkozen tot PFA Player of the Season. Zondagavond maakt de spelersvakbond bekend dat de verdediger van Liverpool de meeste stemmen heeft gekregen en zodoende in illustere rijtjes terechtkomt. Van Dijk troeft met de uitverkiezing Sadio Mané (Liverpool) Sergio Agüero, Bernardo Silva, Raheem Sterling (allen Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) af. Sterling is wel verkozen tot Young Player of the Season.

Door zijn ijzersterke seizoen gold Van Dijk, samen met Sterling, als favoriet voor de prestigieuze prijs. Onder meer de Daily Mail verklapte woensdag al dat Van Dijk er met de prijs vandoor zou gaan en dat is nu dus bevestigd. Dennis Bergkamp (1998), Ruud van Nistelrooij (2002) en Robin van Persie (2012) waren tot dusver de enige Nederlandse spelers die ooit de PFA Players' Player of the Year-award wonnen.

Van Dijk is dus na Mohamed Salah (2017/18), Luis Suárez (2013/14), Steven Gerrard (2005/06), John Barnes (1987/88), Ian Rush (1983/84), Kenny Dalglish (1982/83) en Terry McDermott (1979/80) de volgende speler van Liverpool die zich de Beste Speler van het Jaar mag noemen. De Nederlander was ook al opgenomen in het Elftal van het Seizoen, zo werd afgelopen donderdag bekend.

Doorgaans winnen vooral middenvelders en aanvallers deze prijs. Tussen 1993 en 2019 is het slechts één keer eerder voorgekomen dat een verdediger Speler van het Seizoen werd. In het seizoen 2005/06 werd Chelsea-stopper John Terry verkozen tot de Beste Speler. Na Engeland (18), Wales (6) en Frankrijk (5) is Nederland nu het land met de meeste Speler van het Seizoen-awards.

De Oranje-international is sinds januari 2018 actief voor de Engelse topclub en geldt vanaf het begin als rots in de branding in de defensie van the Reds. Tot op heden heeft Van Dijk 66 duels gespeeld voor de Engelse topclub, waarin hij 6 goals en 4 assists produceerde. Liverpool is momenteel in een hevige titelstrijd met Manchester City verwikkeld, terwijl de ploeg van Jürgen Klopp het in de halve finale van de Champions League opneemt tegen Barcelona.