Gehavend Feyenoord begint woensdagavond met drie tieners

Feyenoord begint woensdagavond gehavend aan de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan in het Rat Verlegh Stadion niet beschikken over onder anderen Robin van Persie, Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen. Daardoor kunnen de achttienjarige Orkun Kökcü en de negentienjarige Dylan Vente rekenen op een basisplaats. In totaal beginnen de Rotterdamers met drie tieners, want ook Tyrell Malacia (19) verschijnt aan de aftrap.

Berghuis en Jörgensen zijn in Breda afwezig vanwege schorsingen, terwijl Van Persie vanwege fysieke klachten is achtergebleven in Rotterdam. Daardoor moet Van Bronckhorst voorin improviseren. De oefenmeester van Feyenoord kiest in de punt van de aanval voor Vente, die dit seizoen pas driemaal eerder in de Eredivisie aan de aftrap verscheen. In tien competitieoptredens deze voetbaljaargang wist hij nog niet te scoren.

Vente wordt geflankeerd door Sam Larsson; op de rechtsbuitenpositie lijkt Jens Toornstra de vervanger van Berghuis. Kökcü vormt naar alle waarschijnlijkheid samen het middenveld met Tonny Vilhena en Jordy Clasie. Achterin ontbreekt Cuco Martina vanwege een blessure, waardoor Jeremiah St. Juste kan rekenen op een basisplaats. Verder kent de opstelling van Feyenoord weinig verrassingen.

De reservebank van Feyenoord telt woensdagavond eveneens enkele jonge namen, waaronder Ramón ten Hove (21), Calvin Verdonk (21), Lutsharel Geertruida (18), Wouter Burger (18), Luis Sinisterra (19) en Naoufal Bannis (17). De formatie van Van Bronckhorst kan de derde plaats in de Eredivisie bij een zege op NAC definitief veiligstellen.