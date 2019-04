Ajax geldt niet als topfavoriet in München: ‘Maar ik zie ze erg graag spelen’

Bayern München veroverde in 2013 voor het laatst de Champions League. Diezelfde zomer tekende Thiago Alcántara een contract met der Rekordmeister. De middenvelder wil dolgraag een keer met de belangrijkste Europese beker in zijn handen staan, maar ook dit seizoen zal dat niet gebeuren. Liverpool was in de achtste finale verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Duitse grootmacht.

Thiago kijkt met Goal naar de vier overgebleven kandidaten voor de eindzege. Hij ziet Barcelona en Liverpool als de grote favorieten, zeker nu Manchester City is uitgeschakeld. Ajax is niet direct de topfavoriet, maar kan wel rekenen op zijn sympathie. “Ik zie Ajax erg graag spelen. Zij weten hun aanvallende opvattingen op een indrukwekkende manier tot uiting te brengen.”

Het echec tegen Liverpool deed Thiago veel pijn. Hij houdt zich echter vast aan de resultaten van de afgelopen jaren. “We hebben sinds mijn komst bijna elk jaar in de halve finale gestaan. Helaas is het deze keer niet gelukt”, treurt de door Barcelona opgeleide controleur. “Volgend jaar gaan we het weer proberen. Het is nu zaak om onze tekortkomingen te analyseren en daar lering uit te trekken.”

Thiago denkt zelf dat Bayern München te verdedigend was ingesteld in het tweeluik met Liverpool. Het doelpuntloze gelijkspel op Anfield was een goed resultaat, maar het vertoonde spel kon niemand bekoren. “We toonden geen enkele aanvallende intentie. De uitschakeling was terecht want we speelden gewoon niet goed genoeg”, aldus de Bayern-middenvelder.