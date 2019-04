Guardiola hoogst verbaasd om uitspraken Solskjaer: ‘Heeft hij dat gezegd?’

Woensdagavond staat de stadsderby tussen Manchester United en Manchester City op het programma. Eerstgenoemde Engelse club wil de negatieve reeks graag doorbreken met een zege op de aartsrivaal, maar manager Ole Gunnar Solskjaer waarschuwde zijn ploeg voor de agressie van Manchester City. Vakcollega Josep Guardiola begrijpt weinig van de woorden van Solskjaer.

“Ze willen je enkels breken en schoppen je als het moet”, zo verzekerde Solskjaer in aanloop naar de wedstrijd. “Ze laten ons niet counteren, er zullen veel overtredingen zijn, geen twijfel. Zij spelen zo aanvallend dat ze ons zo ver mogelijk van het eigen doel willen hebben”, aldus de Noor, die zei te hopen dat scheidsrechter Andre Marriner goed optreedt tijdens de derby.

“We moeten de bal één of twee keer raken. Als je vaker de balt raakt, krijg je een schop. Het is dan aan de scheidsrechter om op te treden”, aldus Solskjaer, geciteerd door diverse Engelse media. Guardiola vindt de opmerkingen van Solskjaer frappant. “Heeft hij gezegd dat we hun enkels zullen breken? Hoe moeten we dat doen als we 65 of 70 procent balbezit hebben? Mijn team is niet zo, helemaal niet.”

“In de tien seizoenen dat ik trainer ben, ben ik nog nooit aan een wedstrijd begonnen met de gedachtegang om expres overtredingen te begaan. Nooit. Soms maak je overtredingen, omdat de acties soms snel gaan. Maar ik heb nooit gezegd dat we opzettelijk de ander moeten uitschakelen. Ik denk niet dat die oproep aan Marriner succes heeft. Wij zijn geen team dat schoppen uitdeelt.”