Dusan Tadic is niet verrast en deelt zijn ‘geheim’: ‘Niet meer dan normaal’

Ajax staat na de zege van dinsdagavond op Vitesse (4-2) op 160 treffers in alle competities, het hoogste aantal ooit voor een Nederlandse club. Daar was Dusan Tadic liefst 55 keer bij betrokken, met 21 assists en 34 doelpunten. Na de driepunter in de Johan Cruijff ArenA gaf de aanvaller te kennen dat hij niet verrast is over zijn hoge productie. “De manier waarop wij spelen past bij mij”, benadrukte Tadic in gesprek met FOX Sports.

“We spelen goed en aanvallend voetbal met veel balbezit en dominantie. Dan is het niet meer dan normaal dat de aanvallers het verschil gaan maken", zei Tadic, die zijn 23e en 24e competitiedoelpunt liet noteren. “We hebben ook veel creatieve spelers die kunnen creëren. Zij geven ons de ruimte om doelpunten te maken en assists te geven. Dit is het resultaat van het hele team.” In de Johan Cruijff Arena werden dit seizoen 78 Eredivisie-goals gemaakt (66 door Ajax, 12 tegen Ajax); het hoogste aantal ooit over een Eredivisie-jaargang in het huidige stadion

"Ik ben er niet echt mee bezig”, benadrukte Tadic toen hij werd geconfronteerd met zijn statistieken. “Het maakt mij niet uit als ik helemaal niets scoor, zolang wij maar kampioen worden. Dat is het belangrijkste. Het team is het allerbelangrijkste. Soms scoor ik, soms scoort iemand anders. Soms geef ik een assist en soms is er gewoon niets. Maar je moet altijd belangrijk voor het team zijn. Hard werken en honderd procent geven. Alleen dan kun je tot resultaten komen.”

Ajax is immers nog twee zeges verwijderd van het kampioenschap. “Nog twee finales, de titel komt eraan.” Het team van Erik ten Hag speelt volgende week dinsdag de eerste Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, waarna volgende week zondag de finale van de TOTO KNVN Beker tegen Willem II wacht. Drie dagen later volgt het weerzien met Tottenham in Amsterdam. Ajax kan zich vervolgens volledig op de competitie richten: een thuisduel met FC Utrecht en een uitwedstrijd tegen De Graafschap.