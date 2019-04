Marc Overmars krijgt advies: ‘Dertig miljoen euro, hij zou goed bij Ajax passen’

Thulani Serero denkt dat Ajax er goed aan zou doen om Martin Ödegaard komende zomer aan te trekken. De middenvelder, die door Real Madrid aan Vitesse is uitgeleend, wordt al enkele maanden met de Amsterdamse club in verband gebracht, als oplossing voor een eventueel zomers vertrek van Hakim Ziyech. In de optiek van Serero, die zelf jarenlang voor Ajax uitkwam, zou zijn teamgenoot absoluut niet bij Ajax misstaan.

Of Serero de portemonnee zou trekken voor Ödegaard als hij in de schoenen stond van directeur spelerszaken Marc Overmars, zo luidde de vraag van Voetbal International. “Ja, meteen. Twintig miljoen euro. Wat zeg ik? Dertig miljoen euro”, claimde de Zuid-Afrikaan. “Hij zou hier heel goed passen. Een technische speler met heel veel kwaliteit.”

Volgens de statistieken van Opta brak Ödegaard, die dinsdagavond betrokken was bij vijf van de negen doelpogingen van Vitesse, een persoonlijk record in de Johan Cruijff ArenA. De spelmaker verstuurde 96 procent van zijn passes op de helft van de tegenstander succesvol; een persoonlijk record in een Eredivisie-duel.

Ödegaard gaf afgelopen week aan dat hij nog niet weet waar zijn toekomst ligt. Het contract van de middenvelder met Real Madrid loopt nog twee seizoenen door en zijn zaakwaarnemer heeft inmiddels al contact met de Spaanse topclub. Veel zal afhangen van de plannen van de club en trainer Zinédine Zidane inzake de huidige selectie van de Koninklijke, die na de winst van het WK voor clubteams naast alle belangrijke prijzen greep.