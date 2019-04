Zéér moeizame zege voor Tottenham één week voor bezoek van Ajax

Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond ternauwernood drie punten in de Premier League kunnen pakken. Eén week voor de eerste ontmoeting met Ajax in de Champions League won het team van Mauricio Pochettino met minimaal verschil over laagvlieger Brighton & Hove Albion. Een laat doelpunt van Christian Eriksen gaf de doorslag: 1-0. Door de overwinning komt Tottenham, de nummer drie, op 70 punten uit 35 competitieduels te staan.

Pochettino wijzigde zijn elftal op vijf plaatsen ten opzichte van de 1-0 nederlaag tegen Manchester City, afgelopen zaterdag in het Etihad Stadium. Kieran Trippier en Danny Rose namen op de flanken plaats, Victor Wanyama kreeg de voorkeur boven Eric Dier, Fernando Llorente vormde onderdeel van een aanval met Lucas Moura en Heung-min Son, terwijl Hugo Lloris terugkeerde van een spierblessure en Paulo Gazzaniga tot de bank veroordeelde. Tottenham stapte bovendien van het 5-3-2-systeem af en verscheen in een 4-3-3-systeem.

De teleurstelling na het klinken van het rustsignaal droop van gezicht van Pochettino af. Tottenham was in de eerste 45 minuten niet in staat om een doelpunt te maken tegen een Brighton dat zich uitsluitend beperkte tot tegenhouden. De meest in het oog springende pogingen waren aanvankelijk schoten van Jan Vertonghen en Eriksen binnen het strafschopgebied, maar in de extra tijd verscheen toch bijna de 1-0 op het scorebord.

Dele Alli controleerde met verve een lange bal van Kieran Trippier en schoot op doel. De bal passeerde weliswaar Mathew Ryan, maar Shane Duffy bracht redding op de doellijn. Ryan voorkwam dat de rebound alsnog de 1-0 betekende. Bij Brighton was Chris Hughton, die Jürgen Locadia in de basis opstelde maar niet over de geblesseerde Davy Pröpper kon beschikken, ongetwijfeld over de tussenstand, maar de manager wist ook dat er na rust nog veel meer nodig was om Londen uiteindelijk ook met minimaal een punt te verlaten.

In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Ryan, maar de kansen stapelden zich niet op. Na een snelle vrije trap van Son schoot Eriksen het leer maar net over het doel van Ryan, die na dik een uur spelen met veel moeite een ziedende inzet van Rose keerde. Het was hoe dan ook veelzeggend dat Vertonghen en Toby Alderweireld rondom de middencirkel gepositioneerd stonden en Brighton met hangen en wurgen alle aanvallen afsloeg. Achttien minuten voor tijd kwamen the Seagulls echter goed weg.

Alderweireld bewoog zich als een aanvaller over het veld en zag zijn inzet tegen de paal eindigen. Een hard gelag voor Tottenham, waar zelfs Vincent Janssen twintig maanden na zijn laatste minuten voor de Londenaren zijn opwachting maakte. Met de tien minuten voor tijd voor Lucas Moura ingevallen Nederlander slaagde het team van Pochettino er toch in een dikverdiende zege af te dwingen. Eriksen haalde vanaf een meter of twintig uit en schoot het leer laag en hard in de rechterhoek achter Ryan. Tottenham heeft nu vier zeges in vier duels in het nieuwe stadion geboekt, met een doelsaldo van acht voor en nul tegen.