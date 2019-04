VZ Team van de Week: Ajax verloor in 2019 nog niet met talisman op het veld

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Vitesse is na de 4-1 overwinning op PEC Zwolle de hofleverancier van het team. Ajax en Feyenoord leveren samen drie spelers na overwinningen op FC Groningen en AZ. FC Emmen is na de zege op FC Utrecht (2-0) ook vertegenwoordigd met twee spelers.

Doelman: Janis Blaswich (Heracles Almelo), statistiek: negen reddingen - Negen reddingen was een gedeeld record voor een Heracles Almelo-keeper dit Eredivisie-seizoen; Blaswich maakte afgelopen week tegen Feyenoord ook negen reddingen.

Rechtsback: Joël Veltman (Ajax), statistiek: zeven balhveroveringen - Ajax won alle zeven Eredivisiewedstrijden in 2019 met Veltman op het veld.

Centrumverdediger: Maikel van der Werff (Vitesse), statistiek: acht uitverdedigende acties - Geen speler noteerde zoveel uitverdedigende acties (acht) of blokkeerde meer schoten van de tegenstander (twee) tijdens Vitesse-PEC Zwolle dan Van der Werff.

Centrumverdediger: Matthijs de Ligt (Ajax), statistiek: zeven uitverdedigende acties - Ajax hield voor het eerst sinds 24 november 2018 de nul in een uitwedstrijd in de Eredivisie en maakte een eind aan een reeks van acht uitduels op rij zonder een clean sheet.

Linksback: Tyrell Malacia (Feyenoord), statistiek: drie intercepties - Malacia (19 jaar, 246 dagen) werd de jongste Feyenoorder met een Eredivisie-doelpunt in De Kuip sinds Tonny Vilhena in april 2014 (19 jaar, 114 dagen).

Middenveld: Keziah Veendorp (FC Emmen), statistiek: zeven balheroveringen - Veendorp maakte zijn eerste Eredivisie-doelpunt in zijn 28e wedstrijd op het hoogste niveau.

Middenveld: Joris van Overeem (FC Utrecht), statistiek: negentig procent passnauwkeurigheid (zeventig passes) - Van Overeem was tegen Emmen de Utrecht-speler met de meeste overtredingen mee (6), balcontacten (85) en passes (70).

Middenveld: Anco Jansen (FC Emmen), statistiek: vier gecreëerde kansen - Jansen was dit Eredivisie-seizoen goed voor vijf goals en zeven assists, meer dan iedere andere Emmen-speler.

Rechtsbuiten: Martin Ödegaard (Vitesse), statistiek: zes gecreëerde kansen - Ödegaard werd de eerste Vitesse-speler met drie assists in een Eredivisieduel sinds Matthew Amoah in oktober 2005 (tegen RBC Roosendaal).

Spits: Bryan Linssen (Vitesse), statistiek: vijf schoten (vier op doel) - Linssen maakte zijn zesde en zevende Eredivisie-goal met het hoofd dit seizoen, het hoogste aantal voor een Vitesse-speler in een jaargang sinds Wilfried Bony in 2012/13 (zeven).

Linksbuiten: Mark Diemers (Fortuna Sittard), statistiek: zes schoten, drie gecreëerde kansen - Diemers werd de eerste speler ooit met vier benutte strafschoppen voor Fortuna Sittard in een Eredivisie-seizoen.