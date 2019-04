PSG prolongeert landstitel ondanks aanhoudend geknoei in ‘kampioensduels’

Paris Saint-Germain is voor het tweede seizoen op rij kampioen van Frankrijk geworden. De ploeg van Thomas Tuchel kwam zondag zelf niet in actie, maar nummer twee Lille kwam niet voorbij Toulouse (0-0). Het gat tussen beide ploegen bedraagt zestien punten en is niet meer te dichten, omdat Lille nog maar vijf wedstrijden speelt.

PSG kreeg de afgelopen weken meerdere kansen om de landstitel zelf op te eisen, maar faalde keer op keer. De Parijzenaars remiseerden voor eigen publiek met 2-2 tegen Strasbourg en verloren vervolgens van Lille (5-1) en Nantes (3-2). Daardoor werd het kampioensfeest steeds uitgesteld. Zondagavond zullen echter ongetwijfeld de nodige festiviteiten plaatsvinden rondom de thuiswedstrijd tegen AS Monaco.

Lille was de enige overgebleven ploeg die mathematisch nog kansmaakte op de titel. De ploeg van trainer Christophe Galtier moest winnen bij Toulouse om die status vast te houden en dacht na ruim een uur op voorsprong te komen. De treffer van Thiago Mendes werd echter afgekeurd wegens een handsbal van aangever Jonathan Ikoné. Het bleef bij 0-0; Lille heeft een voorsprong van zes punten op nummer drie Olympique Lyon. De nummer twee verdient aan het eind van de rit een rechtstreeks ticket voor de groepfase van de Champions League.

PSG viert het achtste kampioenschap uit de clubgeschiedenis: eerder was men de beste van Frankrijk in 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2018. De club evenaart Nantes en AS Monaco met de achtste titel. Alleen Olympique Marseille en Saint-Étienne werden vaker kampioen: zij hebben tien landstitels op hun palmares. PSG won aan het begin van het seizoen de Trophée des Champions en maakt nog kans op het winnen van de Coupe de France. Zaterdag is Stade Rennes de opponent in de finale in het Stade de France.