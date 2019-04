VAR speelt hoofdrol in ‘Champions League-duel’ tussen Getafe en Sevilla

Getafe is zondagmiddag een stap dichter bij deelname aan de Champions League gekomen. De ploeg van trainer José Bordalás zegevierde in eigen huis over concurrent Sevilla, 3-0, waardoor de teams op de ranglijst van LaLiga van positie wisselen: los Azulones staan vierde met 54 punten en de zuiderlingen vijfde met 52 punten. Getafe was de vierde plek aanvankelijk kwijtgeraakt na slechts één zege in de vijf duels voorafgaand aan zondag.

Juan Martinez Munuera, de VAR van het duel in het Coliseum Alfonso Pérez, speelde een hoofdrol in de eerste helft. Hij wees Antonio Mateu Lahoz namelijk op twee strafschoppen, die door de dienstdoende arbiter niet waren waargenomen. Het duel kon aanvankelijk alle kanten op, met kansen voor beide teams, al oogden de bezoekers gevaarlijker. Zo mikte Franco Vázquez de bal op de lat en moest David Soria tot het uiterste gaan om met een heerlijke redding een schot van Wissam Ben Yedder van grote afstand te keren.

Mateu Lahoz werd na ruim een half uur spelen door de VAR gewezen op een handsbal van Vázquez in het strafschopgebied, waarna Jaime Mata vanaf elf meter voor de 1-0 zorgde. In de extra tijd van de eerste helft speelde de VAR wederom een belangrijke rol: een bal ging eerst tegen het hoofd van Sergio Escudero aan en vervolgens tegen zijn opgeheven arm. De linksback kreeg zijn tweede gele kaart en dit keer was het Jorge Molina die Tomas Vaclik vanaf elf meter verschalkte: 2-0.

Joaquin Caparrós koos na rust voor de entree van Quincy Promes en haalde Ever Banega naar de kant. Getafe controleerde echter het duel en kwam al snel op 3-0. Na een pass van Mata was Molina zijn tegenstander Simon Kjaer te slim af. Dat was de genadeklap voor Sevilla, dat uiteindelijk ook in het laatste kwartier tegen tien man van Getafe machteloos was. Djené Dakonam kreeg namelijk geel van Mateu Lahoz voor een overtreding op Jesús Navas, maar de VAR oordeelde dat rood beter op zijn plaats was en zo geschiedde. In LaLiga staan nog vijf speeldagen op het programma.