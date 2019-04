Juventus spreekt wens voor versterkingen uit na debacle tegen Ajax

Juventus won zaterdag de landstitel door Fiorentina in eigen huis met 2-1 te verslaan. De Italiaanse grootmacht werd enkele dagen eerder in de Champions League uitgeschakeld door Ajax, waardoor Italiaanse media speculeerden over de toekomst van de selectie in Turijn. Massimiliano Allegri benadrukt dat er geen sprake zal zijn van een enorme renovatie.

Na de 1-2 nederlaag tegen Ajax stelden verschillende media dat veel spelers zullen vertrekken bij Juventus, onder wie Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, Douglas Costa en Miralem Pjanic. “Er is geen reden voor een revolutie”, benadrukt Allegri echter tegenover diverse media. “We moeten de kwaliteit van ons voetbal omhoog halen en moeten beter leren omgaan met onverwachte wendingen.”

“Ik ga nog met de club bespreken wat er fout is gegaan dit seizoen en wat er beter kan. Misschien ga ik spelers op andere posities neerzetten, zoals ik al met Emre Can heb gedaan centraal achterin. Ik heb bijvoorbeeld ook Alex Sandro als centrale verdediger uitgeprobeerd”, aldus de trainer, die vindt dat Dybala een goed seizoen heeft gedraaid. “Zeker tot januari. Het is ook niet makkelijk om naast Cristiano Ronaldo en Mario Mandzukic te spelen.”

Sportief directeur Fabio Paratici geeft toe dat Juventus komende zomer inkomende transfers wil realiseren. “We hebben onze gebruikelijke vergadering aan het eind van het seizoen, zoals elke club. Ik wil er nu niets over kwijt, maar we hebben wel ideeën over hoe we de selectie willen versterken. Dybala? Natuurlijk blijft hij. Het lijkt me duidelijk dat hij een speler van Juventus blijft.”