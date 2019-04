‘Waarom zou ik? Ik heb genoeg spijkerbroeken voor de komende 20 jaar’

Liverpool is momenteel verwikkeld in een hevige titelstrijd met Manchester City, terwijl de ploeg van Jürgen Klopp ook nog actief is in de Champions League. De manager van the Reds, die zondag met zijn ploeg strijdt tegen Cardiff City, geeft aan dat hij alleen maar bezig is met presteren met de Engelse topclub en leeft als een kluizenaar.

“Ik ga bijvoorbeeld niet op stap buiten het voetbal. Waarom zou ik? Ik heb ook genoeg spijkerbroeken voor de komende twintig jaar, dus ik ga ook niet winkelen. Niets van dat alles. Ik kan me voorstellen dat de sfeer in de stad momenteel goed is, maar ik weet het niet. Ik krijg er niets van mee”, zegt Klopp, geciteerd door onder meer Goal.

De Duitse oefenmeester is blij dat zijn ploeg veel vreugde kan brengen. “Ik kan me voorstellen dat de mensen momenteel in een feeststemming verkeren en er veel over praten, maar wij doen daar niet aan mee. We moeten er ook voor zorgen dat dit zo blijft. En dat is ook geen probleem, hoor. Ik geniet van de situatie waarin wij nu zitten.”

Klopp benadrukt dat aan het eind van de rit Liverpool wel met prijzen moet staan. “Het gaat goed, maar we moeten het iedere training en iedere wedstrijd weer bewijzen. Het gaat goed, maar het is niet perfect”, aldus Klopp. Liverpool staat momenteel tweede in de Premier League, terwijl in de halve finales van de Champions League Barcelona de tegenstander is.