Frank de Boer verliest weer ondanks 22 pogingen en 70 procent balbezit

Frank de Boer heeft met Atlanta United de eerste zege in de Major League Soccer geen passend vervolg kunnen geven. Een week na de uitzege op New England Revolution (0-2) ging de regerend landskampioen voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen FC Dallas en zodoende staat de teller na zes competitieduels nog altijd maar op vijf punten.

De Boer koos in het Mercedes Benz Stadium voor dezelfde elf die FC Dallas versloegen, met Ezequiel Barco op de plaats van de toen uitgevallen Eric Remedi. Atlanta domineerde in de openingsfase en zette veel druk, maar een snelle tegenaanval in de zesde minuut leidde de 0-1 in. Een lange bal viel achter de Atlanta-defensie, waarna Jesus Ferreira toesloeg.

In de overige ruim tachtig minuten veranderde het spelbeeld niet: het team van De Boer zette voortdurend druk en kreeg kans na kans. Doelman Jesse González keerde twee vrije trappen van Barco op sublieme wijze en de Argentijn mikte de bal ook nog op de paal. In de tweede helft eindigde een vrije trap van Barco op de lat en miste Josef Martinez een grote kans.

De missers kwamen Atlanta, dat in totaal 70 procent balbezit had en tot 22 doelpogingen kwam, duur te staan. Een lange bal belandde vijf minuten voor het einde wederom achter de defensie van the Five Stripes, waarna Bryan Acosta toesloeg. Een rake strafschop van Martinez in de extra tijd, na een overtreding op Brek Shea, betekende de 1-2, maar het was te laat voor het team van De Boer om een nederlaag af te wenden.

Atlanta hoopt komende zaterdag wel weer als winnaar van het veld te stappen. Dan komt Colorado Rapids uit de Western Conference op bezoek. De ploeg van De Boer staat tiende in de Eastern Conference en houdt alleen New York City FC en New Engeland Revolution onder zich.