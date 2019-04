Josep Guardiola reageert cynisch na heldenrol voor piepjonge matchwinner

Phil Foden werd zaterdag de matchwinner voor Manchester City in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De middenvelder kopte in de vijfde minuut het enige doelpunt van de topper binnen: 1-0. Hij werd de eerste doelpuntmaker van Manchester City in de Premier League die is geboren in het jaar 2000 en werd met zijn 18 jaar en 327 dagen de op twee na jongste doelpuntmaker ooit van the Citizens in de competitie. Na afloop kan Foden het amper geloven, zegt hij.

Bernardo Silva vond Sergio Agüero in de vijfde minuut in het strafschopgebied, waarna de Argentijn de bal verlengde richting de tweede paal. Daar stond Foden om zijn eerste Premier League-treffer tegen de touwen te werken. In bekertoernooien kwam hij dit seizoen al zesmaal tot scoren voor Manchester City. "Het is nog niet echt tot me doorgedrongen. Kun (Agüero, red.) verrichtte heel goed werk. Gelukkig stond ik klaar op de lijn", vertelt de jongeling na afloop op de website van Manchester City. "Het was mijn eerste Premier League-doelpunt, dus zal dit moment me voor altijd bijblijven."

Foden kreeg geen speeltijd in de vier laatste officiële duels van Manchester City en was daarom 'wel een klein beetje verrast' met zijn basisplek tegen de nummer drie van de Premier League. "Maar ik ben er klaar voor wanneer ik nodig ben", benadrukt het talent, dat niet werd verkozen tot man van de wedstrijd. Die eer ging naar Bernardo Silva, maar na de wedstrijd gaf de Portugees zijn award aan zijn jeugdige ploeggenoot. Bernardo Silva vindt dat Foden de prijs verdient en ook Josep Guardiola is goed te spreken over de Engelsman. "Phil is een ongelooflijk getalenteerde jongen die we op de juiste momenten moeten opzoeken."

"Hij is iemand die plots kan opduiken in het strafschopgebied. Als hij speelt, komt hij altijd tot scoren of krijgt hij kansen. Hij is sterk in de kleine ruimte; het is niet makkelijk om tegen Eric Dier, Victor Wanyama of Christian Eriksen te spelen. Ik heb heel veel vertrouwen in hem", aldus Guardiola, die Foden de voorkeur gaf boven Fabian Delph. Anderhalve week geleden, in het eerste Champions League-duel met Tottenham (1-0 nederlaag), had Delph een basisplek en dat kwam de trainer op kritiek te staan. "Nu ben ik weer een genie", zegt hij cynisch. "Als hij scoort, is de trainer goed; als ik Delph in Londen laat spelen, is dat een ramp."

Guardiola stelt op de persconferentie na de wedstrijd dat Manchester City minder goed speelde dan woensdag, toen de club ondanks een 4-3 zege werd uitgeschakeld in de Champions League. "Zij speelden vandaag met niets te verliezen en wij konden vandaag de Premier League verliezen. We hebben twee zware dagen achter de rug na de uitschakeling, maar ik houd ervan als het zwaar is. We hebben nu 86 punten verzameld, na een seizoen waarin we 100 punten pakten. Dat is een van de meest bijzondere dingen uit mijn carrière. We strijden tegen het beste Liverpool ooit, een van de beste ploegen waar ik ooit tegen heb gespeeld als trainer."

"Het is prachtig dat we er iedere drie dagen steeds opnieuw, en opnieuw, en opnieuw staan", aldus Guardiola, voor wie woensdag alweer een zware wedstrijd wacht: uit tegen rivaal Manchester United. Vermoedelijk is Kevin De Bruyne er dan niet bij. De Belg viel zeven minuten voor het rustsignaal uit met een blessure. De eerste indicatie is dat het een serieuze kwetsuur is. "Ik heb nog niet gesproken met Kevin of met de clubartsen. Het is een spierblessure en ik weet niet precies hoe ernstig die is. We zullen het morgen zien, maar ik denk dat hij er in de komende wedstrijd niet bij is."