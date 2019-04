Bayern dient Klaassen en co eerste verlies van 2019 toe; Bosz wint opnieuw

Bayern München heeft geen fout gemaakt in de Duitse titelrace. Der Rekordmeister had zeer veel moeite met het Werder Bremen van Davy Klaassen, maar wist wel met minimaal verschil te winnen: 1-0. Het betekent voor de ploeg uit het Noorden van Duitsland de eerste nederlaag van 2019. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz wist voor de tweede keer op rij te winnen, doordat laagvlieger 1.FC Nürnberg met 2-0 werd verslagen.

Bayern München - Werder Bremen 1-0

Werder Bremen, waar Davy Klaassen een basisplaats had, is in 2019 nog altijd ongeslagen. Bayern München leed dit kalenderjaar ook nog geen nederlaag in de Bundesliga en had in de Allianz Arena de eerste grote mogelijkheid. Thiago Alcántara bediende Serge Gnabry met een fraai boogballetje, maar de aanvaller stuitte van dichtbij op Werder-doelman Jiri Pavlenka. Ondanks dat Werder Bremen na een uur spelen met tien man kwam te staan na de tweede gele kaart voor Milos Veljkovic, hielden de bezoekers lang stand in Zuid-Duitsland. Een kwartier voor tijd kwam Bayern toch op voorsprong, nadat Niklas Süle vanaf de rand van het strafschopgebied de bevrijdende openingstreffer binnen schoot. Zijn inzet werd van richting veranderd door Klaassen, waardoor Pavlenka kansloos was. De verdediger bleek Bayern daarmee een minimale zege te bezorgen, waardoor er zondag comfortabel gekeken kan worden naar de verrichtingen van titelconcurrent Borussia Dortmund in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg.

Bayer Leverkusen - 1.FC Nurnberg 2-0

Na drie nederlagen op rij wist het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz vorige week op bezoek bij VfB Stuttgart weer eens te winnen (0-1). In de eigen BayArena leek 1.FC Nürnberg een te kloppen ploeg te zijn. Toch kwam Leverkusen in de eerste 45 minuten nog niet tot scoren, ondanks kansen voor Leon Bailey, Kai Havertz en Julian Baumgartlinger. Na een halfuur spelen kreeg Bosz een forse tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Bailey, die werd vervangen door Lucas Alario. Het was deze Alario die na een uur spelen de ban wist te breken voor de thuisploeg. De Argentijnse aanvaller kopte een hoekschop van Julian Brandt over de doellijn. Vier minuten voor tijd maakte Kevin Volland met de 2-0 een einde aan alle onzekerheid, waardoor Bayer Leverkusen drie belangrijke punten pakte in de strijd om Europees voetbal.

FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf 3-1

De ruststand van 1-1 in de Opel Arena was verdiend. Mainz, met Jean-Paul Boëtius in de basis, had slechts 36 seconden nodig om aan de leiding gaan. Na een pass van Karim Onisowo kreeg Jean-Philippe Mateta veel ruimte en was de 1-0 een feit. Het team van Sandro Schwarz liet daarna echter het bezoek het spel maken en dat leidde tot de verdiende 1-1 van Dodi Lukebakio. Fortuna liet na bijna een uur spelen een grote kans op de 1-2 liggen. De VAR ontging een handsbal van Alexander Hack niet, waarna de bal op de stip ging. Lukebakio schoot de bal echter tegen de paal. Nog geen tien minuten later tekende Onisowo op aangeven van Aaron Caricol voor de 2-1 en vlak voor het einde gooide een counter met Mateta als eindstation het duel definitief in het slot.

FC Augsburg - VfB Stuttgart 6-0

Om de play-off met de nummer drie van de 2.Bundesliga nog te voorkomen, moest VfB Stuttgart eigenlijk winnen van FC Augsburg. De huidige nummer veertien van de Bundesliga kende echter een sterke eerste helft tegen Stuttgart, dat twee plaatsen lager staat. Na elf minuten spelen bracht Rani Khedira de thuisploeg op aangeven van Jonathan Schmid op voorsprong. Kort daarna was Schmid vanuit een hoekschop andermaal aangever, deze keer bij het doelpunt van André Hahn. Binnen het halfuur kwam FC Augsburg ook nog op 3-0, toen Philipp Max het eindstation was van een snelle aanval. Na rust liep de thuisploeg razendsnel uit naar een grotere marge. Marco Richter en Max breidden de score binnen een tijdsbestek van vijf minuten uit naar 5-0. Het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door Richter, die de eindstand twintig minuten voor tijd op 6-0 bepaalde. Voor FC Augsburg lijken de degradatiezorgen met een voorsprong van tien punten op de gevarenzone voorlopig voorbij.