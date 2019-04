Ten Hag voert alleen logische wijziging door na zege op Juventus

Ajax begint zaterdag om 18.30 uur in de zogenoemde 'Champions League-opstelling' aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Dusan Tadic is opgesteld als spits, terwijl Klaas-Jan Huntelaar op de bank zit. De enige wijziging ten opzichte van de wedstrijd tegen Juventus (1-2 zege) van dinsdag is de terugkeer van Nicolás Tagliafico als linksback. De Argentijn was in Turijn geschorst.

Tegen Juventus werd Noussair Mazraoui opgesteld als linksback, maar hij liep in de openingsfase van de wedstrijd een enkelblessure op. Die houdt hem zowel tegen Groningen als in het duel met Vitesse van dinsdag aan de kant, zo liet trainer Erik ten Hag vrijdag al weten. In Italië werd Mazraoui vervangen door Daley Sinkgraven, die op de bank zit in Groningen. De rechtsbackpositie wordt weer ingevuld door Joël Veltman.

De opstelling van Ajax gaat door het leven als de 'Champions League-variant', maar is al meermaals toegepast in de Eredivisie. In de afgelopen weken koos Ten Hag voor Tadic als spits tegen Willem II (1-4 zege), PSV (3-1 zege) en AZ (1-0 nederlaag). Trainer Danny Buijs van Groningen voert twee wijzigingen door ten opzichte van de ontmoeting met sc Heerenveen (1-1) van vorige week: Thomas Bruns en Paul Gladon hebben een basisplek ten koste van Mohamed El Hankouri en Illias Bel Hassani. Ajax-huurling Kaj Sierhuis en ex-Ajacied Deyovaisio Zeefuik beginnen ook vanaf de aftrap.

Het duel in Hitachi Capital Mobility Stadion vormt voor Ajax een nieuwe horde op weg naar de eerste landstitel sinds 2014. De ploeg van Ten Hag neemt het in de Eredivisie nog op tegen Vitesse (thuis), FC Utrecht (thuis) en De Graafschap (uit). Ajax heeft hetzelfde puntenaantal als PSV, maar mag zich vanwege een beter doelsaldo de koploper noemen.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, Bruns, Doan; Gladon, Sierhuis.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Neres, Tadic.